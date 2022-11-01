Лукашенко об армяно-азербайджанском конфликте: идёт игра. Зачем туда втянули ЕС? Зачем туда тащат ОБСЕ?

Новости Беларуси. Беларусь выступает против использования ОДКБ в решении внутренних политических проблем. На встрече с генеральным секретарем этой организации глава государства озвучил позицию белорусской стороны. Ее суть – миротворческая миссия России на армяно-азербайджанской границе достаточна, и привлечение к переговорам дополнительных структур нецелесообразно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси уверен: в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном вполне достаточно одного посредника – России.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник, грубо говоря. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России, Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, и Ираном, и между Арменией и Азербайджаном. Что еще надо? Пускай в этом направлении и работают. Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься.
Напомним, приграничный конфликт обсуждали на прошлой неделе на встрече, созванной по инициативе Еревана. Глава государства максимально открыто и откровенно высказался по этой проблематике. Очередной саммит ОДКБ состоится во второй половине ноября.
Лукашенко: поставили президента Азербайджана в угол, ему не оставалось другого решения, кроме силового. Подробности.