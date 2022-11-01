Лукашенко об армяно-азербайджанском конфликте: идёт игра. Зачем туда втянули ЕС? Зачем туда тащат ОБСЕ?

Новости Беларуси. Беларусь выступает против использования ОДКБ в решении внутренних политических проблем. На встрече с генеральным секретарем этой организации глава государства озвучил позицию белорусской стороны. Ее суть – миротворческая миссия России на армяно-азербайджанской границе достаточна, и привлечение к переговорам дополнительных структур нецелесообразно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси уверен: в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном вполне достаточно одного посредника – России.