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Новости по тегу #Йенс Столтенберг

Столтенберг: Запад должен найти способ договориться с Путиным
22 января 2026 11:30

Столтенберг: Запад должен найти способ договориться с Путиным

Экс-генсек НАТО Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии
04 февраля 2025 12:59

Экс-генсек НАТО Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии

Столтенберг допустил уступки украинской территории ради достижения мира
02 декабря 2024 10:09

Столтенберг допустил уступки украинской территории ради достижения мира

Ветеран ГРУ рассказал, что Столтенберга вербовала советская разведка
05 ноября 2024 08:24

Ветеран ГРУ рассказал, что Столтенберга вербовала советская разведка

Экс-генсек НАТО высказался о правильной стратегии в отношении РФ
14 октября 2024 08:11

Экс-генсек НАТО высказался о правильной стратегии в отношении РФ

Столтенберг рассказал, что Зеленский в начале СВО прятался в бункере от страха
05 октября 2024 13:49

Столтенберг рассказал, что Зеленский в начале СВО прятался в бункере от страха

Столтенберг призвал Украину признать территориальные реалии
05 октября 2024 12:50

Столтенберг призвал Украину признать территориальные реалии

Столтенберг призвал Европу больше тратить на военные нужды
04 октября 2024 19:57

Столтенберг призвал Европу больше тратить на военные нужды

Француз подал иск в Бельгии против Столтенберга из-за Украины
04 октября 2024 07:23

Француз подал иск в Бельгии против Столтенберга из-за Украины

В Бельгии подали иск против бывшего генсека НАТО за участие в развязывании конфликта в Украине
04 октября 2024 06:48

В Бельгии подали иск против бывшего генсека НАТО за участие в развязывании конфликта в Украине

Марк Рютте стал новым генсеком НАТО, сменив Столтенберга
01 октября 2024 09:23

Марк Рютте стал новым генсеком НАТО, сменив Столтенберга

Марк Рютте вступает в должность главы НАТО после Столтенберга
01 октября 2024 08:17

Марк Рютте вступает в должность главы НАТО после Столтенберга