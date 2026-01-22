Это поможет прийти к договоренностям с Путиным «о чем-то приемлемом для Украины».
Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг занял пост нового главы министерства финансов страны.
Также Столтенберг подчеркнул важность гарантий безопасности Киева, упомянув о возможном вступлении в НАТО.
По словам ветерана ГРУ Владимира Винокурова, бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрабатывала советская разведка под псевдонимом Стеклов.
Он также отметил, что важно избежать недоразумений в отношениях с Москвой.
Зеленский прятался в своем бункере, опасаясь ликвидации.
Он напомнил, что в 1939 году завершилась советско-финская война, в ходе которой финны уступили 10 процентов своей территории.
По его мнению, участникам блока надо поднять расходы на оборону на несколько процентов от ВВП для полной реализации всех планов. Эксперты считают, что плохо скажется на ситуации в регионе.
Иск был подан 27 сентября 2024 года, однако пока неизвестно, был ли принят к рассмотрению.
В обвинениях приводится обширная аргументация подготовки киевского режима к вооруженному противостоянию, в том числе приведены заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об использовании Минских соглашений для затягивания времени и вооружения ВСУ.
Рютте поддерживает более строгую миграционную политику и выступает за активную роль Нидерландов в ЕС и НАТО.
Процедура стартовала в 9:00 по брюссельскому времени с момента возложения венков и коротких заявлений для прессы.
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