«Должны касаться именно тех проблем, которые в повестке дня». Зась о приоритетах Беларуси в ОДКБ

Новости Беларуси. Миротворческой миссии России на армяно-азербайджанской границе достаточно, а привлечение к переговорам дополнительных структур нецелесообразно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом 1 ноября шла в рабочем кабинете Президента Беларуси. О конфликте Еревана и Баку белорусский лидер высказался откровенно и прямо. Решение глава нашего государства видит в скорейшем примирении сторон.

В 2023 году председательство в ОДКБ переходит к Беларуси. Наши приоритеты работы в организации практически сформулированы. Акцент на своевременность и остроту.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:

Требование у главы государства традиционно простое и понятное: приоритеты не должны быть абстрактные, надуманные. Они должны касаться именно тех проблем, которые в повестке дня нашей организации. Подключимся и совместно с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными ведомствами будем участвовать в работе над подготовкой приоритетов Республики Беларусь на следующий год – год председательства в ОДКБ.