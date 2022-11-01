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«Должны касаться именно тех проблем, которые в повестке дня». Зась о приоритетах Беларуси в ОДКБ

01 ноября 2022 16:55
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Новости Беларуси. Миротворческой миссии России на армяно-азербайджанской границе достаточно, а привлечение к переговорам дополнительных структур нецелесообразно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом 1 ноября шла в рабочем кабинете Президента Беларуси. О конфликте Еревана и Баку белорусский лидер высказался откровенно и прямо. Решение глава нашего государства видит в скорейшем примирении сторон. 

«Должны касаться именно тех проблем, которые в повестке дня». Зась о приоритетах Беларуси в ОДКБ-1

В 2023 году председательство в ОДКБ переходит к Беларуси. Наши приоритеты работы в организации практически сформулированы. Акцент на своевременность и остроту.  

«Должны касаться именно тех проблем, которые в повестке дня». Зась о приоритетах Беларуси в ОДКБ-4

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:  
Требование у главы государства традиционно простое и понятное: приоритеты не должны быть абстрактные, надуманные. Они должны касаться именно тех проблем, которые в повестке дня нашей организации. Подключимся и совместно с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными ведомствами будем участвовать в работе над подготовкой приоритетов Республики Беларусь на следующий год – год председательства в ОДКБ.  

«Я благодарен Президенту за такую откровенность». Зась обсудил в Минске конфликт Баку и Еревана.  

# ОДКБ # Станислав Зась # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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