Президент Беларуси: «Не дай бог мы ещё будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе»
Новости Беларуси. Миротворческой миссии России на армяно-азербайджанской границе достаточно, а привлечение к переговорам дополнительных структур нецелесообразно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом 1 ноября шла в рабочем кабинете Президента Беларуси. О конфликте Еревана и Баку белорусский лидер высказался откровенно и прямо. Решение глава нашего государства видит в скорейшем примирении сторон. Кроме того, на встрече обсудили повестку предстоящего саммита организации, он пройдет во второй половине ноября.
Тему продолжит Ксения Худолей.
На родину генсек ОДКБ приехал в не самый свой спокойный должностной период – в регионе неразрешенными остаются сразу несколько конфликтов. Не так давно Станислав Зась завершил миссию по мониторингу ситуации на армяно-азербайджанской границе, к которой приковано сейчас все внимание. Вот и встреча с Александром Лукашенко так или иначе проходила на фоне высокого интереса общественности. После внеочередного саммита организации, созванного на прошлой неделе Арменией, СМИ взбудоражились – Президент Беларуси относительно Карабахского конфликта был прям и эмоционален.
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Мир между Ереваном и Баку – необходимость для всего региона. Тянуть дальше с решением конфликта просто некуда. Тем более нельзя допустить проникновения в зону ответственности договора чужих интересов. Понятно ведь, кому выгодна эскалация в Карабахе. Позиция Беларуси ясна – миротворческой миссии России более чем достаточно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Закончилась война. Ясно, чем закончилась (подробности). Конфликт этот надо заканчивать. И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ.
Остается надеяться, что убедительность белорусских подходов будет воспринята теми, кто в силах положить вражде конец.
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