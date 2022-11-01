Президент Беларуси: «Не дай бог мы ещё будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе»

Новости Беларуси. Миротворческой миссии России на армяно-азербайджанской границе достаточно, а привлечение к переговорам дополнительных структур нецелесообразно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом 1 ноября шла в рабочем кабинете Президента Беларуси. О конфликте Еревана и Баку белорусский лидер высказался откровенно и прямо. Решение глава нашего государства видит в скорейшем примирении сторон. Кроме того, на встрече обсудили повестку предстоящего саммита организации, он пройдет во второй половине ноября. Тему продолжит Ксения Худолей.

На родину генсек ОДКБ приехал в не самый свой спокойный должностной период – в регионе неразрешенными остаются сразу несколько конфликтов. Не так давно Станислав Зась завершил миссию по мониторингу ситуации на армяно-азербайджанской границе, к которой приковано сейчас все внимание. Вот и встреча с Александром Лукашенко так или иначе проходила на фоне высокого интереса общественности. После внеочередного саммита организации, созванного на прошлой неделе Арменией, СМИ взбудоражились – Президент Беларуси относительно Карабахского конфликта был прям и эмоционален.