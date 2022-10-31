«Военные вопросы вообще не ставились». Зачем Китай разработал арктическую стратегию?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Китай, конечно, не арктическая страна, как и Беларусь, но и у китайцев есть свой ледокол, была дрейфующая станция, планируется строительство новых ледоколов. Какова арктическая стратегия КНР и можно ли представить согласие Москвы на строительство китайской военной базы на крайнем Севере как инструмент давления на Соединенные Штаты Америки?
Наталья Еремина, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук:
Очень интересный вопрос, потому что китайцы изначально выходили в Арктику с инициативой осваивать Северный морской путь именно с точки зрения логистической, транспортной, экономической, торговой. То есть военные вопросы вообще не ставились с Китаем в данном отношении. Я очень хорошо вижу, как изменилась позиция других стран в ответ на этот шаг, потому что во многом мы можем говорить о том, что Китай и выход Китая с его собственной инициативой в Арктике, появление идеи Полярного пути как раз и стало тем триггером, который привел к усилению политизации экономических вопросов в Арктике. От идеи о том, что Арктика – это территория, которую контролируют восемь арктических государств, она стала уходить в сторону оценки, что Арктика – это территория с неясными границами. Все, кто имеет торгово-экономические интересы, могут присутствовать в Арктике и их продвигать. Китайцы продвигали именно торгово-экономические интересы, опираясь как раз на Россию. При этом они действительно выбирают те проекты, которые являются более перспективными с точки зрения своих связей не только с Россией, а в глобальном проекте. Поэтому о военной составляющей со стороны Китая не приходится говорить, но именно в таком ключе будет преподноситься информация о нашем сотрудничестве с Китаем, что это прежде всего военные аспекты, которые выгодны и России, и Китаю. Но это не соответствует действительности.
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