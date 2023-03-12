Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке « САСС уполномочен заявить ». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Вообще, сам факт, что президент Молдовы – гражданка Румынии – это бред. Давайте представим, что Владимир Владимирович Путин был бы гражданином родной, дружественной Беларуси. Или Александр Григорьевич Лукашенко был бы гражданином России, но работал бы президентом Беларуси! Неизбежно были бы вопросы.

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Надежда Сасс, ведущая:

Анджей Дуда был бы президентом Украины, и тогда бы польский вопрос завершился бы окончательно.

Николай Межевич:

На перспективу это вполне возможный вариант.

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