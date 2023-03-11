Бельский: от успешности противодействия гибридным атакам зависит будущее Беларуси и России

Только совместными усилиями можно справиться с угрозами международной безопасности, об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский на полях 146-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая стартовала в Бахрейне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 11 марта, состоялась встреча руководителей парламентских делегаций государств – членов организации Договора о коллективной безопасности, в которой председательствует Беларусь. В ходе своего выступления Бельский сделал акцент на приоритетности урегулирования кризисных ситуаций, укреплении военной составляющей организации и реагировании на информационные войны. Сегодня он также встретился с заместителем председателя Совета Федерации России. Ключевыми аспектами разговора с Константином Косачевым стали развитие стратегического партнерства двух стран и реагирование на внешний прессинг. «От успешности противодействия гибридным атакам зависит будущее Беларуси и России», отметил Валерий Бельский.