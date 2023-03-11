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Бельский: от успешности противодействия гибридным атакам зависит будущее Беларуси и России

11 марта 2023 16:11
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Только совместными усилиями можно справиться с угрозами международной безопасности, об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский на полях 146-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая стартовала в Бахрейне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельский: от успешности противодействия гибридным атакам зависит будущее Беларуси и России-1

Сегодня, 11 марта, состоялась встреча руководителей парламентских делегаций государств – членов организации Договора о коллективной безопасности, в которой председательствует Беларусь. В ходе своего выступления Бельский сделал акцент на приоритетности урегулирования кризисных ситуаций, укреплении военной составляющей организации и реагировании на информационные войны. Сегодня он также встретился с заместителем председателя Совета Федерации России. Ключевыми аспектами разговора с Константином Косачевым стали развитие стратегического партнерства двух стран и реагирование на внешний прессинг. «От успешности противодействия гибридным атакам зависит будущее Беларуси и России», отметил Валерий Бельский.

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# Международное сотрудничество # Валерий Бельский # Константин Косачев # Фотофакт

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