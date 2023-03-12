Вся история могла бы пойти иначе. Рождаются ли в нашу эпоху такие великие люди, как генерал Александр Лебедь?

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Надежда Сасс, ведущая:

В начале 1990-х, когда Советский Союз разваливался относительно мирно, вспыхнул кратковременный, но очень жестокий конфликт в Приднестровье. Конец кровопролитию своими решительными действиями положил тогда генерал Александр Лебедь. Яркая фигура своей эпохи. Он запомнился множеством броских высказываний. С одной из них мы сегодня и начнем обсуждение того, как Приднестровье вновь пытаются сделать горячей точкой: «Глупость – это не отсутствие ума, это такой ум». Начинаем нашу программу с блиц-вопроса. Вспоминали о генерале Лебеде. На ваш взгляд, нынешняя эпоха не рождает таких, как генерал Лебедь?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Я думаю, что нынешняя эпоха вполне рождает таких, как генерал Лебедь. И, собственно, мы уже, вероятно, слышали фамилии тех людей, которые или уже генералы, или скоро ими станут. Но пока они известны в экспертных и военных кругах. Дело в том, что генерал Лебедь к моменту Приднестровской войны (на самом деле это была война) был и известным военным, и известным политиком. И в этом смысле ему было проще оставить после себя вот это, я бы сказал, и литературное наследие (мы помним его интереснейшие мемуары), и высказывания в таком характерном, я бы сказал, военном стиле, в хорошем смысле, разумеется, этого слова. Он был одним из тех политиков, которые в условиях полувакуума власти сумели принять верное решение и спасти не тысячи – десятки тысяч людей. А 1992 год был настолько тяжелым, что ни в Москве, ни в Минске, ни в Киеве – а это был другой Киев с тем же названием – не сумели вовремя понять, насколько это серьезно. Возможно, чисто гипотетически, если бы приднестровский кризис удалось купировать не генералу и добровольцам, в том числе из Украины, а согласованными действиями Москвы, Киева, Минска, вся история бы этой части мира пошла бы иначе. Но не получилось. Взгляд нашего эксперта, профессора Николая Межевича, на происходящие события и анализ мировой политической повестки – читайте в авторском Telegram-канале! Надежда Сасс:

Да. И вот поэтому все это аукается уже сегодня, в 2023 году. Скажите, пожалуйста, какая у вас в целом характеристика возникает в голове касаемо генерала Лебедя? В нынешних реалиях кто мог бы быть?