Вся история могла бы пойти иначе. Рождаются ли в нашу эпоху такие великие люди, как генерал Александр Лебедь?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.
Надежда Сасс, ведущая:
В начале 1990-х, когда Советский Союз разваливался относительно мирно, вспыхнул кратковременный, но очень жестокий конфликт в Приднестровье. Конец кровопролитию своими решительными действиями положил тогда генерал Александр Лебедь. Яркая фигура своей эпохи. Он запомнился множеством броских высказываний. С одной из них мы сегодня и начнем обсуждение того, как Приднестровье вновь пытаются сделать горячей точкой: «Глупость – это не отсутствие ума, это такой ум».
Начинаем нашу программу с блиц-вопроса. Вспоминали о генерале Лебеде. На ваш взгляд, нынешняя эпоха не рождает таких, как генерал Лебедь?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Я думаю, что нынешняя эпоха вполне рождает таких, как генерал Лебедь. И, собственно, мы уже, вероятно, слышали фамилии тех людей, которые или уже генералы, или скоро ими станут. Но пока они известны в экспертных и военных кругах. Дело в том, что генерал Лебедь к моменту Приднестровской войны (на самом деле это была война) был и известным военным, и известным политиком. И в этом смысле ему было проще оставить после себя вот это, я бы сказал, и литературное наследие (мы помним его интереснейшие мемуары), и высказывания в таком характерном, я бы сказал, военном стиле, в хорошем смысле, разумеется, этого слова. Он был одним из тех политиков, которые в условиях полувакуума власти сумели принять верное решение и спасти не тысячи – десятки тысяч людей. А 1992 год был настолько тяжелым, что ни в Москве, ни в Минске, ни в Киеве – а это был другой Киев с тем же названием – не сумели вовремя понять, насколько это серьезно. Возможно, чисто гипотетически, если бы приднестровский кризис удалось купировать не генералу и добровольцам, в том числе из Украины, а согласованными действиями Москвы, Киева, Минска, вся история бы этой части мира пошла бы иначе. Но не получилось.
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Надежда Сасс:
Да. И вот поэтому все это аукается уже сегодня, в 2023 году. Скажите, пожалуйста, какая у вас в целом характеристика возникает в голове касаемо генерала Лебедя? В нынешних реалиях кто мог бы быть?
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я бы все-таки сказал, что в каждой эпохе свой Лебедь и, может быть, свой руководитель. Лебедь был человек своего времени, очень целенаправленный, очень сосредоточенный, достаточно подготовленный. Ну и, наверное, самое главное – человек-патриот своей страны. Вот эта составляющая, наверное, больше, чем все остальные, его описывает. Потому что, я согласен с коллегой, это не только генерал, это политик. И дальнейшая его жизнь показала, что именно эта составляющая все-таки стала превалирующей в его жизни. Ну и еще такая вещь, как решительность. Тут никто не может по-другому описать данного человека.
А что касается времени, я бы сказал так: сегодня Лебедь – может быть, и необходимости его появления нет. Сегодня другое время и другие герои. Но люди, обладающие теми же самыми качествами, это, опять же, решительность, твердость, любовь к Родине, они всегда будут востребованы. Одним из таких был персонаж, который вошел в историю, знаменитый человек – генерал Лебедь.
Надежда Сасс:
Да, но, видимо, сегодня все больше тех, кто как рак пятится назад либо как жадная щука тянет себя в воду. Лебедей становится все меньше, хотя надежда, естественно, есть.
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