Официальный визит Лукашенко в Иран. Какие документы планируется подписать и что обсудят президенты?
12 марта начнется официальный визит Александра Лукашенко в Иран. Там глава белорусского государства проведет переговоры с президентом этой страны Ибрахимом Раиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сентябре 2022 года во время встречи в Самарканде, где проходил саммит ШОС, лидеры стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию.
Главной темой для обсуждения в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом. По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов.
Во время официального визита в Иран Александр Лукашенко также проведет встречи с высшими должностными лицами этой страны. Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.
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