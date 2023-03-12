Официальный визит Лукашенко в Иран. Какие документы планируется подписать и что обсудят президенты?

12 марта начнется официальный визит Александра Лукашенко в Иран. Там глава белорусского государства проведет переговоры с президентом этой страны Ибрахимом Раиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сентябре 2022 года во время встречи в Самарканде, где проходил саммит ШОС, лидеры стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию.