Белорусская делегация принимает участие в 146-й ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит в Бахрейне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже состоялась встреча руководителей парламентских делегаций государств – членов ОДКБ. В состав белорусской вошли заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский и председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Запланировано их участие в пленарном заседании, в работе Постоянного комитета по делам ООН, его бюро и ряде других мероприятий. Межпарламентский союз – одна из самых авторитетных международных организаций. Она объединяет парламенты 180 государств. Официальная церемония открытия ассамблеи состоится этим вечером. Рабочая программа рассчитана на несколько дней.