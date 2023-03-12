Доктор военных наук: Путин имеет огромную степень спокойствия и рассудительности

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Украинский флаг и победа до конца, война до конца – кому это нужно? Если завтра Российская Федерация не выдержит этого? Я всегда говорю, что Владимир Владимирович Путин имеет огромную степень спокойствия и рассудительности. На его месте какой-нибудь другой политик уже маханул бы совершенно по-другому. И даже те, которые были в истории России. Сегодня эта выдержка позволяет обеспечить баланс интересов какой-то. Даже хамское отношение к определенным государствам, которое недопустимо в политической сфере, на мой взгляд, такого никогда не было. Сегодня происходит то, что недопустимо было не то что пять лет назад, десять лет назад, – два года назад было недопустимо! И это хамство, высокомерие выплеснулось наружу. И сегодня, на мой взгляд, те, кто начал бороться с этим гадством, не хочу говорить, грубее называть, они уже не должны останавливаться. Надо доводить до логического завершения. В противном случае эта гниль европейская интересов этих уродских захлестнет весь мир. И глобализм доведет до того, что наш пока еще нормальный мир превратится в то, где нельзя просто жить.