Поздравления с Днем Независимости в адрес Президента и белорусского народа поступили от руководителей государств мира

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости из разных стран поступили в адрес Президента Беларуси и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот лишь некоторые из них. В своем послании глава России Владимир Путин отметил, что братская дружба и взаимопомощь служат надежной основой развития российско-белорусских связей. «Белорусская мечта» о благополучной и счастливой жизни народа, о мирном и стабильном государстве претворяется в реальность – это поздравительные слова Председателя КНР Си Цзиньпина. Глава Украины Петр Порошенко подчеркивает: «Развитие добрососедских отношений с Беларусью всегда было среди внешних приоритетов его государства».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев убежден, что казахстанско-белорусского отношения будут развиваться в духе конструктивного партнерства и взаимопонимания. В своем поздравлении Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов констатирует, что отношения между странами основываются на прочных узах равноправия, уважения и взаимной поддержки. Недавний визит Александра Лукашенко в Таджикистан придаст импульс двухсторонним отношениям – это особо в своем послании отметил Президент страны Эмомали Рахмон. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в убежден, что казахстанско-белорусского отношения будут развиваться в духе конструктивного партнерства и взаимопонимания. В своем поздравлении Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов констатирует, что отношения между странами основываются на прочных узах равноправия, уважения и взаимной поддержки. Недавний визит Александра Лукашенко в Таджикистан придаст импульс двухсторонним отношениям – это особо в своем послании отметил Президент страны Эмомали Рахмон. Беларусь и Молдова будут и впредь тесно сотрудничать в реализации совместных проектов во имя и на благо наших народов, – уверен Игорь Додон. Президент Франции Эммануэль Макрон в поздравительном послании белорусскому лидеру выразил надежду на развитие отношений между двумя странами во всех областях, где существует еще нерастраченный потенциал.