Прямой эфир

«3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси» Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости

03 июля 2018 09:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В адрес главы государства и белорусского народа поступают многочисленные поздравления от лидеров других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси» Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости-1

Так, президент Российской Федерации Владимир Путин в своей телеграмме подчеркнул особую значимость этой даты. «3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей» – говорится в поздравлении российского президента.

«3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси» Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости-4

Владимир Путин также выразил Президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов. Президент России также подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран.

«3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси» Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости-7

«3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси» Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости-9

# День Независимости-2018 # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси»
03 июля 2018 08:46

Александр Лукашенко: «День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси»

Президент Беларуси: «Наша независимость – прежде всего в сознании каждого из нас»
02 июля 2018 19:44

Президент Беларуси: «Наша независимость – прежде всего в сознании каждого из нас»

IV Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий состоялся в Минске
02 июля 2018 18:22

IV Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий состоялся в Минске