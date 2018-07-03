«3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси» Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости

Новости Беларуси. В адрес главы государства и белорусского народа поступают многочисленные поздравления от лидеров других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, президент Российской Федерации Владимир Путин в своей телеграмме подчеркнул особую значимость этой даты. «3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей» – говорится в поздравлении российского президента.