Нурсултан Назарбаев: Отношения дружбы и взаимоуважения будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения взаимодействия

Новости Беларуси. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в его стране придают большое значение дальнейшему укреплению дружественных и партнерских отношений с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана:

Убежден, что отношения дружбы и взаимоуважения, сложившиеся между государствами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения казахстанско-белорусского взаимодействия в духе конструктивного партнерства и взаимопонимания во благо народов наших стран.