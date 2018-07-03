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Эммануэль Макрон: Я желаю, чтобы мы смогли вместе продолжать и усиливать позитивную динамику в отношениях между странами

03 июля 2018 21:49
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Новости Беларуси. Поздравление в адрес Александра Лукашенко направил также Президент Франции Эммануэль Макрон. Он пожелал, чтобы отношения между двумя странами усилились во всех областях, где существует еще нерастраченный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммануэль Макрон, президент Франции:
Я желаю, чтобы мы смогли вместе продолжать и усиливать эту позитивную динамику, которая позволит Беларуси укрепить ее экономику, разнообразить торговые связи и, в результате, гарантировать ее независимость.

# День Независимости-2018 # Эммануэль Макрон

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