Гурбангулы Бердымухамедов: Дружественные отношения между Беларусью и Туркменистаном основываются на прочных узах равноправия

Новости Беларуси. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что на протяжении многих лет дружественные отношения между странами основываются на прочных узах равноправия, уважения и взаимной поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Убежден, что существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания между Туркменистаном и Республикой Беларусь будет и далее служить прочной основой для конструктивного развития взаимодействия в различных сферах.