Си Цзиньпин: «Белорусская мечта» о благополучной и счастливой жизни претворяется в реальность

Новости Беларуси. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Беларусь с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

«Белорусская мечта» о благополучной и счастливой жизни народа, о мирном и стабильном государстве претворяется в реальность. Как хороший друг, китайская сторона испытывает сердечную радость. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений, ценю установленные с вами хорошие рабочие отношения и личную крепкую дружбу.