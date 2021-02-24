«Никакой парламентской республики». Гайдукевич о том, какие партии нужны Беларуси, «сидящих в кабинетах чиновниках» и иностранных агентах

Новости Беларуси. В гостях программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич и политолог Юрий Воскресенский. В Минюсте зарегистрированы 15 политических партий. Но их нет, давайте скажем правду Григорий Азаренок:

Что делаем с нашей партийной системой? Общество задает вопрос: что нам нужно делать, какие есть в этом проблемы?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:

Мы должны понимать, партийная система – не панацея для решения проблем в стране, надо смотреть в комплексе на все. Моя позиция, я ее озвучил на Всебелорусском народном собрании, первое, что мы должны сделать, – провести ревизию политических партий. В Минюсте зарегистрированы 15 политических партий. Но их нет, давайте скажем правду. Где они? Григорий Азаренок:

Я сам интересуюсь политикой, я штук пять назову. Олег Гайдукевич:

А я вам скажу, что их больше трех нет вообще. Их не существует. На бумаге нарисованы, есть печать, офисов нет, людей нет, они в выборах никогда не участвовали. Первое, что мы должны сделать: по-настоящему запретить любое финансирование извне С другой стороны, об этом я тоже сказал на ВНС, можно критиковать политические партии, нужно критиковать. Но мировая политика не придумала никакой альтернативы выражения политических взглядов, кроме как политические партии и общественные организации. В противном случае мы должны признать, что в стране все одного мнения. Такой страны в мире не существует. Выражать мнение можно на улице, что крайне плохо и недопустимо, либо через политическую партию. Мы прошли правильный путь, мы не должны были спешить, не должны были копировать что-то с других стран. Но сейчас назрела необходимость вернуться к этому вопросу. Об это говорят уже все, и глава государства. И первое, что сделать, – провести ревизию политических партий. Читайте также: «Человек в открытую рассказывает: меня содержат». Олег Гайдукевич об интервью Светланы Тихановской Олег Гайдукевич: под крики о демократии чуть не уничтожили Сирию, только благодаря России устояла Олег Гайдукевич: в августе 2020 были чиновники, которые прятались по кабинетам, в шкафу были две шапки – красная и белая

Второе, что мы должны сделать, – принять новый закон о политических партиях. Адекватный закон, закон, который бы позволял прозрачно смотреть на эту деятельность. Что я имею в виду? Давайте скажем правду. Мы имеем законодательство, которое запрещает финансирование политических партий извне. Но оно работает разве? Я не вижу, что оно работает – знаете, почему? Лидеры многих оппозиционных партий (которые называют себя оппозиционными) десятилетиями нигде не работают, десятилетиями не имеют трудовых книжек. Кто-то уволился в 1996 году, когда Верховный Совет распался, он ушел и так до сих пор никуда на работу не устроился. Поймите, профессии общественный активист не существует, за это деньги не платят, если только эти деньги не поступают откуда-то из-за рубежа, а они поступают, и не используются во вред своей стране. Первое, что мы должны сделать: по-настоящему запретить любое финансирование извне. Какие должны быть последствия? Все деньги должны изыматься, мы должны принять закон об иностранных агентах. Лица, которые были установлены, что получали деньги из-за рубежа (это мировая практика, их никто на выборы никогда не пустит), никогда не будут участвовать ни в каких избирательных кампаниях. Какая же это честная конкуренция, если идут сотни тысяч долларов, люди отстаивают национальные интересы чужих стран. И они будут на равных разговаривать с теми патриотическими силами, которые внутри страны?

У нас чиновники на местах чего боятся? ОБЭП, КГБ и что приедет Президент. И больше ничего С другой стороны, зритель задает вопрос: партии финансируются. «Зарплату дайте, пенсию», – он так скажет. Почему мы все-таки должны этим заниматься? Я объясню. У нас чиновники на местах чего боятся? ОБЭП, КГБ и что приедет Президент. И больше ничего. Президент уехал, он перекрестился: «Все, до пенсии досижу». Я буду критиковать какие-то вещи. Когда мы сделаем здоровую политическую систему, она у нас и так здоровая, но разовьем элемент конкуренции, в политике нужна конкуренция, будет три фракции: коммунисты, образно говорю, ЛДП, «Воскресенский». Может, еще пусть новые партии создаются, кто против? Только основа одна – патриотизм. Все партии, выезжая за пределы страны, должны горой стоять за свою страну. Как можно выехать за ленточку (туда, в Польшу) и по кабинетам ползать на коленях, вымаливать санкции для своей родины? Это предатели, это уголовная ответственность. Сажать надо за это. Так вот, появятся фракции, и люди будут знать, и местный чиновник будет знать, что спать ему спокойно не дадут.

И обязательно оставить президентско-парламентскую республику с сильным Президентом Но есть одно замечание. Ни в коем случае не разрушить ту систему государства, которая есть. Никакой парламентской республики, только президентская. Почему? Потому что это гарантия управляемости страны. А парламент – его роль возрастет, ответственность. Но как она возрастет? Именно благодаря появлению фракций, появлению там сильных партий патриотической направленности, которые будут внутри страны спорить об экономике, о социальных вопросах, критиковать там, где надо, чиновников. Но никогда не будут спорить о том, как разрушить (как нам предлагают некоторые лидеры политических партий) свою страну. Вот о чем я говорю. И обязательно оставить президентско-парламентскую республику с сильным Президентом, потому что в противном случае мы скатимся. Посмотрите, Киргизия. 20 партий в парламенте, или сколько там? Морды друг другу бьют, и каждый год революция. Зачем нам такая демократия? В Украине сколько партий? Сотни (я не знаю, сколько партий), но демократии нет. Когда они Коммунистическую партию закрыли – это что, демократия? И к выборам не допустили. Мы просто должны понимать, что пусть в конечном итоге вызреет четыре-пять политических партий, три, например, Минюст перерегистрирует и две-три мы новых зарегистрируем. Я не против, должна быть конкуренция. Но всех их должны объединять патриотизм и любовь к родине. Знаете, в чем заключается такое громкое слово? Отстаивать – повторю эту мысль – интересы национальной страны за пределами страны.

Юрий Воскресенский: тот, кто не хочет кормить свои политические партии, будет содержать чужие Олег Гайдукевич:

Возьмите пример даже Российской Федерации. В парламенте четыре фракции, они иногда очень жестко между собой спорят. Юрий Воскресенский:

Знаменатель у них один. Олег Гайдукевич:

Но смотрите, как они стоят рядом с президентом страны при любой попытке только раскачать ситуацию неконституционным путем, любой «наехать» на страну извне. Вот как должно быть. Когда надо, мы все должны стоять рядом с Президентом, забыв о своих политических взглядах. А когда в стране успокоилось, поспорим. Поспорим, где надо – покритикуем, чиновника сделаем.