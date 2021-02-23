Почему Александр Лукашенко и Владимир Путин общались в Сочи «без галстуков»? Объясняет эксперт

Новости Беларуси. 22 февраля в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин общались лично более шести часов. Причем лидеры не ограничились только лишь официальным форматом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы государств провели немало времени на открытом воздухе, катаясь на лыжах.
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Посвященным в закулисье «большой политики» отсутствие протокола в одежде и регламенте встречи расскажет больше, чем официальные заявления по итогам переговоров.
Владимир Мамонтов, политический аналитик (Россия):
А вы знаете, я когда со своими белорусскими друзьями встречаюсь – вы тоже на меня галстук не наденете. А зачем он мне нужен? Я встречаюсь, чтобы обсудить с ними по существу какие-то вопросы, даже если они острые, даже если они очень серьезные. Нам нет никакой необходимости как друзьям, сябрам, и президентам нашим нет никакой необходимости облачаться в какую-то специальную дипломатическую униформу для того, чтобы порешать те проблемы, те вопросы, те вызовы подчас, которые перед нами вырисовываются и которые они лучше нас видят.