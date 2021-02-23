Почему Александр Лукашенко и Владимир Путин общались в Сочи «без галстуков»? Объясняет эксперт

Владимир Мамонтов, политический аналитик (Россия):

А вы знаете, я когда со своими белорусскими друзьями встречаюсь – вы тоже на меня галстук не наденете. А зачем он мне нужен? Я встречаюсь, чтобы обсудить с ними по существу какие-то вопросы, даже если они острые, даже если они очень серьезные. Нам нет никакой необходимости как друзьям, сябрам, и президентам нашим нет никакой необходимости облачаться в какую-то специальную дипломатическую униформу для того, чтобы порешать те проблемы, те вопросы, те вызовы подчас, которые перед нами вырисовываются и которые они лучше нас видят.