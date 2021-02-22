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Владимир Путин: за период эпидемии немножко упал товарооборот, где-то на 15%

22 февраля 2021 18:37
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Новости Беларуси. Россия остается для нас крупнейшим инвестором, Минск для официальной Москвы – четвертым по значимости торговым партнером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин: за период эпидемии немножко упал товарооборот, где-то на 15%-1

Владимир Путин, президент России:
Главное – это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики. У нас действительно за этот период эпидемии немножко упал товарооборот – где-то на 15 %, но он все равно составил 28,5 миллиарда долларов. Это очень значимая цифра, это прилично все.

Владимир Путин: за период эпидемии немножко упал товарооборот, где-то на 15%-4

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# Беларусь-Россия # Экономика # Владимир Путин # Фотофакт

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