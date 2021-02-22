Владимир Путин: за период эпидемии немножко упал товарооборот, где-то на 15%

Новости Беларуси. Россия остается для нас крупнейшим инвестором, Минск для официальной Москвы – четвертым по значимости торговым партнером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент России:

Главное – это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики. У нас действительно за этот период эпидемии немножко упал товарооборот – где-то на 15 %, но он все равно составил 28,5 миллиарда долларов. Это очень значимая цифра, это прилично все.