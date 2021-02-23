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Политолог Мамонтов: нам надо вопросы интеграции экономики ставить на принципиально новый уровень

23 февраля 2021 17:06
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Новости Беларуси. 22 февраля в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин общались лично более шести часов. Причем лидеры не ограничились только лишь официальным форматом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы государств провели немало времени на открытом воздухе, катаясь на лыжах.

Кооперация, финансы и совместная борьба с коронавирусной инфекцией. О чем еще говорили президенты? (читать далее). 

Политолог Мамонтов: нам надо вопросы интеграции экономики ставить на принципиально новый уровень-1

Эксперты уверены – будущее за масштабной экономической кооперацией. Не обошли вниманием президенты и самую чувствительную тему – интеграционные карты. Работа по ним продолжается в спокойном и плановом режиме. Значит, отношения между государствами на взлете. Эту же мысль Александр Лукашенко подтвердил и на VI Всебелорусском народном собрании. И тут важно четкое понимание, в каких сферах и формах работы есть резерв для сближения.

Политолог Мамонтов: нам надо вопросы интеграции экономики ставить на принципиально новый уровень-4

Владимир Мамонтов, политический аналитик (Россия):
Нам надо вопросы интеграции экономики ставить на принципиально новый уровень – это в картах, кстати, проговорено. Это означает все, что хотите. Это означает единый рынок, чтобы мы не конкурировали там, где не надо. Нам надо совместно в целом ряде отраслей – автомобильной, энергетической, в железнодорожной – да везде, где хотите, развивать настоящую неподдельную безгалстучную интеграцию.

Почему Александр Лукашенко и Владимир Путин общались в Сочи «без галстуков»? Объясняет эксперт (здесь подробнее). 

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Мамонтов # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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