Политолог Мамонтов: нам надо вопросы интеграции экономики ставить на принципиально новый уровень

Новости Беларуси. 22 февраля в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин общались лично более шести часов. Причем лидеры не ограничились только лишь официальным форматом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы государств провели немало времени на открытом воздухе, катаясь на лыжах. Кооперация, финансы и совместная борьба с коронавирусной инфекцией. О чем еще говорили президенты? (читать далее).

Эксперты уверены – будущее за масштабной экономической кооперацией. Не обошли вниманием президенты и самую чувствительную тему – интеграционные карты. Работа по ним продолжается в спокойном и плановом режиме. Значит, отношения между государствами на взлете. Эту же мысль Александр Лукашенко подтвердил и на VI Всебелорусском народном собрании. И тут важно четкое понимание, в каких сферах и формах работы есть резерв для сближения.