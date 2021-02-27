Пётр Петровский: каких-то компромиссов с Западом быть не может. Мы должны работать напрямую

Новости Беларуси. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. В гостях программы «Тайные пружины политики» философ, политолог Алексей Дзермант и политолог Петр Петровский. Григорий Азаренок, корреспондент:

В интернете есть всё, но нет одного маленького фактора – в интернете нет родины. Нам надо пересматривать содержание гуманитарного образования

Петр Петровский, политолог:

Когда начинается в интернете информационная война, я бы сказал – накачка информационного пространства, в этой самой ситуации человек, который не постоянно находится в этом информационном пространстве, на него это сильное давление производит, и у неподготовленного индивида, гражданина может, как говорится, слететь катушки, как в народе называют. Что этому противопоставить? Во-первых (я здесь именно на это делаю ставку), качественный пересмотр, фундаментализацию нашего гуманитарного образования. Не секрет, что на протяжении 10 лет мы порезали гуманитарное образование. Второй момент – нам надо пересматривать содержание этого гуманитарного образования. Почему? Не секрет, что если мы посмотрим наши учебники, которые многие ценности западные продвигают, говорят: «Либеральная система – это хорошо, а ее альтернатива – это плохо». Когда с 6 лет, со школы вот эту транслируют информацию – она закладывается, и что говорят: «Слушайте, у нас же не такая, как на Западе, система. Значит, против нее надо выступать». Это первый момент. Алексей Дзермант: «Они понимают только язык силы. Когда мы будем сильными, тогда они сами захотят договариваться» Должна быть информационная грамотность. Интернет – это инструмент, в нем есть и хорошее, и плохое Второй момент. Все-таки должна быть информационная грамотность, и этому мы должны образовывать, обучать, с малых лет работать с интернетом. Потому что интернет – это инструмент, в нем есть и хорошее, и плохое. И уметь отбирать зерна от плевел, быть информационно подкованным и сознательным гражданином – это главная наша задача. Каких-то компромиссов с Западом быть не может. Мы должны работать напрямую Петр Петровский:

Я бы даже сделал акцент на выступление Президента на Всебелорусском народном собрании. Теперь де-факто у нас есть понимание, что мир идет к новому биполярному устройству, где будет один блок, условно, Китай – Россия и второй блок – вот этот либеральный западный центр.

Президент в своем выступлении, где обозначил нашу задачу – интеграция Евразийского союза с Сообществом единой судьбы, китайским проектом, является конкретным нашим выбором этого самого блока. Каких-то компромиссов с Западом на сегодня быть не может. Мы должны быть более акционные в этом плане, работать напрямую и, конечно, консолидировать наш блок, делать его фактически монолитным, мобилизованным, готовым отвечать на те вызовы, которые имеются у нас со стороны Запада. Григорий Азаренок:

Петр, но при этом они говорят о конце вообще национальных государств, конце Вестфальского мира как такового. Они отрицают суверенитеты. Они говорят, что будет постчеловечество, новое человечество. Монополистические корпорации начинают диктовать свои условия, продвигать цифровую диктатуру Петр Петровский:

Вообще эта теория неолиберальная, что мы построим постчеловека, когда государство как институт будет подчинено финансовым каким-то международным организациям и будут сообщества либеральных креаклов – это не секрет. Эти идеи в западном мире существуют уже где-то с 20-х годов. Был такой Куденхове-Калерги, который говорил про мультирасизм, один из создателей Европейского союза. Говорил про смешение, причем чуть не насильственное, рас, создание вот этого мультирасистского общества атомарных индивидов. Я бы хотел подчеркнуть немножко другой еще момент. Фактически сейчас у нас работает диалектика: суверен – с одной стороны и капитал – с другой стороны, где суверенное государство является естественным противником империализма как высшей стадии вот этого монополистического капитализма. И мы можем это увидеть по тем же выборам в США, когда монополистические эти корпорации информационного толка начинают диктовать свои условия, продвигать вот эту цифровую диктатуру. Григорий Азаренок:

И наплевать на 100 миллионов американцев, которые это не хотят. Петр Петровский:

Вообще наплевать на всех. Это внесудебные формы и внедемократические формы управления, когда вот эта цифровая диктатура никакими обязательствами не подчинена. Беларусь, например, является... Григорий Азаренок:

Одной из немногих в Европе.

Петр Петровский:

Я бы сказал, если по Европе говорить, то мы единственные из суверенных государств, которые могут самостоятельно и свободно выступать и говорить даже, как сегодня модно говорить, неполиткорректные вещи. Григорий Азаренок:

Мы сейчас посмотрим, как они расправятся с Италией, которая посмела немножко не в том русле идти. «Мы не должны рассматривать американцев, европейцев как врагов. Мы должны рассматривать как заложников собственных гнилых элит» Григорий Азаренок:

Петр, ваши рецепты, что нужно делать, какие пути решения проблем? Петр Петровский:

Моя позиция здесь однозначна: нам надо сопрягать Евразийский экономический союз, его расширять с Сообществом единой судьбы Китайской Народной Республики. Возможно, совместно уже думать про единый нормальный интернет, без либеральной цензуры. Григорий Азаренок:

Вместе и дядю Сэма бить веселее. Петр Петровский:

Ну, можно так сказать. Я бы сказал, что мы его не должны бить. Есть 100 миллионов свободных американцев, которые, несмотря на все запугивания и травлю, готовы вести борьбу даже в этих сложных условиях. В этом плане мы не должны рассматривать американцев, европейцев как врагов. Мы должны рассматривать как заложников собственных гнилых элит.