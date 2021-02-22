Александр Лукашенко: как бы кто-то не троллил и не бросал камни в огород, российская вакцина самая эффективная

Новости Беларуси. Вакцину против COVID-19 не просто поставляют к нам из России, но и делятся технологиями, чтобы мы могли производить ее сами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент России:

Самое главное нам, на мой взгляд, это то, что мы на вашем предприятии.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

По вашим технологиям мы производство в марте начинаем.

Владимир Путин:

Совершенно верно. И что очень важно, технологии переданы. Пока ни с кем так плотно…