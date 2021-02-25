Владимир Макей: «Беларусь подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное, со стороны западных стран»
Новости Беларуси. Основные внешнеполитические усилия Беларуси в 2020-м были направлены в первую очередь на защиту и укрепление национального суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на заседании коллегии МИД по итогам работы органов дипломатической службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в ней принял и премьер-министр. Несмотря на все перипетии, связанные в том числе с пандемией, Беларусь сохранила присутствие на внешних рынках. Пришлось освоить новые форматы дистанционного общения, не сбавляя темпов. Отечественная продукция поставлялась в 176 стран. Положительное сальдо составило почти два миллиарда долларов. Главные тренды – многовекторность взаимодействия, развитие интеграции на евразийском пространстве, прежде всего в рамках председательства Беларуси в ЕАЭС. Расширилось сотрудничество с традиционными партнерами.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
2020 год стал для нашего государства, как и для всего мирового сообщества в целом, годом испытаний. И сфера международных отношений не была исключением. Министерству иностранных дел, белорусским загранучреждениям на многих направлениях работы пришлось действовать и реагировать на стремительно меняющиеся обстановку и внешние факторы. В результате гипертрофированной реакции на итоги состоявшихся в нашей стране президентских выборов Беларусь подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное, со стороны западных стран. Об этом очень точно и акцентировано было сказано в докладе главы государства на VI Всебелорусском народном собрании.
Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией, которая оказала наиболее значимую поддержку Беларуси в поствыборный период, продолжило носить всеобъемлющий и многоплановый характер. Основой на векторе стран дальней дуги являлось дальнейшее развитие стратегического взаимоотношения с Китаем, отношения с которым продвигаются на новый уровень железного братства и всепогодного партнерства.
Параллельно расширялось политическое и торгово-экономическое сотрудничество с другими традиционными и новыми перспективными партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
С сожалением вынуждены констатировать ухудшение белорусско-украинских отношений. Позиция Украины в отношении Беларуси привела к замораживанию политического диалога во второй половине года. Это уже негативно сказалось на взаимной торговле, несмотря на декларируемую украинским руководством заинтересованность в сохранении экономических связей.
Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:
Мы всегда подставляем плечо Украине, у них там часто случаются аварии в энергосистеме, поэтому Укрэнерго и Белэнерго взаимодействуют достаточно тесно. Я не буду повторять наших украинских коллег о том, что наши отношения поставлены на паузу на политическом уровне. Мы свою работу на паузу не ставили. Если брать по цифрам по товарообороту – 4,5 миллиарда товарооборот плюс еще 400 миллионов услуги – за прошлый год, я считаю, в условиях пандемии это неплохой результат – минус 20 %. Если эту цифру разложить, то 3 миллиарда 100 миллионов – это наш экспорт и миллиард 400 [миллионов – прим. ред.] – это импорт из Украины в Беларусь.
Международная ситуация подтверждает востребованность продвигаемых белорусских инициатив в сфере безопасности –формирование пояса цифрового добрососедства, разработка многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности.
Говоря о планах на 2021-й, МИД взял на себя обязательство подготовить проект новой концепции внешней политики Беларуси. Неизменным приоритетом для ведомства остается внешнеэкономический трек, приверженность принципу многовекторности, развитие диалога и конструктивного сотрудничества с зарубежными партерами.