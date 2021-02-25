Владимир Макей: «Беларусь подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное, со стороны западных стран»

Новости Беларуси. Основные внешнеполитические усилия Беларуси в 2020-м были направлены в первую очередь на защиту и укрепление национального суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на заседании коллегии МИД по итогам работы органов дипломатической службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в ней принял и премьер-министр. Несмотря на все перипетии, связанные в том числе с пандемией, Беларусь сохранила присутствие на внешних рынках. Пришлось освоить новые форматы дистанционного общения, не сбавляя темпов. Отечественная продукция поставлялась в 176 стран. Положительное сальдо составило почти два миллиарда долларов. Главные тренды – многовекторность взаимодействия, развитие интеграции на евразийском пространстве, прежде всего в рамках председательства Беларуси в ЕАЭС. Расширилось сотрудничество с традиционными партнерами.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

2020 год стал для нашего государства, как и для всего мирового сообщества в целом, годом испытаний. И сфера международных отношений не была исключением. Министерству иностранных дел, белорусским загранучреждениям на многих направлениях работы пришлось действовать и реагировать на стремительно меняющиеся обстановку и внешние факторы. В результате гипертрофированной реакции на итоги состоявшихся в нашей стране президентских выборов Беларусь подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное, со стороны западных стран. Об этом очень точно и акцентировано было сказано в докладе главы государства на VI Всебелорусском народном собрании.

Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией, которая оказала наиболее значимую поддержку Беларуси в поствыборный период, продолжило носить всеобъемлющий и многоплановый характер. Основой на векторе стран дальней дуги являлось дальнейшее развитие стратегического взаимоотношения с Китаем, отношения с которым продвигаются на новый уровень железного братства и всепогодного партнерства.

Параллельно расширялось политическое и торгово-экономическое сотрудничество с другими традиционными и новыми перспективными партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

С сожалением вынуждены констатировать ухудшение белорусско-украинских отношений. Позиция Украины в отношении Беларуси привела к замораживанию политического диалога во второй половине года. Это уже негативно сказалось на взаимной торговле, несмотря на декларируемую украинским руководством заинтересованность в сохранении экономических связей.