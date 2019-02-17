От официальных встреч до неформального общения. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Сочи – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Главные дороги на неделе вели в Сочи. 12 февраля Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В столице зимней Олимпиады-2014 состоялся настоящий белорусско-российский политический марафон. Александр Лукашенко и Владимир Путин общались несколько дней. В разных форматах – от официальных встреч до неформального общения.

Появление Александра Лукашенко и Владимира Путина на популярной лыжной трассе вызвало настоящий ажиотаж у любителей зимнего отдыха. Прежде чем опробовать снег и обустроенную для катания дистанцию, лидерам пришлось преодолеть кольцо из желающих сделать селфи. Что было на обед у президентов Беларуси и России в горнолыжном комплексе в Сочи На следующий день за одним столом оказались сразу четыре президента. Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече с первыми лицами России, Ирана и Турции. Эти три государства – гаранты содействия урегулированию военного конфликта в Сирии.

В Сочи состоялся саммит этой трехсторонней группы. Да и Беларуси, как общепризнанной площадки с миротворческим статусом, есть чем поделиться в этом плане. Кому-то из них нет и 17 лет, а они уже и теоретики, и практики генной инженерии. Лабораторное занятие в образовательном центре «Сириус». Ребята и девчата разрезают и сшивают молекулы ДНК, изучают иммунитет человека.

В перспективе это поможет победить любые болезни, так что направление – наиважнейшее. Ежемесячно сюда приезжают 800 школьников с незаурядными способностями со всей России. И получают знания и опыт, после которых их уже ждут на успешных предприятиях. Российский центр с возможностями для белорусов. Александр Лукашенко посетил образовательный центр «Сириус» В «Сириусе» работают с одаренной молодежью по трем направлениям – наука, спорт, искусство. В образовательных программах принимали участие 263 белоруса. Это и учащиеся, и преподаватели.

Илья и Андрей – наши соотечественники. Они оказались в первом практикуме-акселераторе «Яндекса» для студентов. Работа по обработке данных, в которой участвовал Андрей, может сэкономить много энергии дата-центрам. Юных айтишников уже зовут в крупные компании. Вот ребята показывают свои проекты – это и выстраивание рейтинга регионов России, и оцифровка чертежей. Словом, то, что имеет практическое применение. Акцент – на востребованности рынком. Александр Лукашенко: мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса» Белорусский аналог «Сириуса» – технопарк для молодежи – может появиться уже в 2020 году. Сочинский портфель совместных договоренностей в гуманитарной сфере оказался вместительным. Звучало предложение создать для абитуриентов двух стран больше возможностей для поступления. Возможно, появятся центры сдачи ЕГЭ в Беларуси и прохождения ЦТ в России.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

В Белорусско-российский университет... Сейчас на базе этого университета реализуется проект Союзного государства по внедрению в образовательный процесс инновационных технологий. Было бы неплохо на базе этого университета создать белорусско-российский технопарк, который смог бы объединить творческую, научную и предпринимательскую деятельность молодых людей, как из России, так и из Беларуси. В сфере культуры намечается переход от столичных и приграничных проектов к региональным. То есть ездить с совместными гастролями театров в глубинку. Вместе развивать культурно-познавательный туризм: это когда молодежь знакомится с достопримечательностями соседней страны, посещает музеи и театры. Самое интересное – создание прямого партнерства между гражданами и государством. Владимир Мединский предложил, как можно развивать сотрудничество с Беларусью в культурной сфере Россия предложила проводить совместный детский турнир по аналогу нашей «Золотой шайбы». Белорусские футболисты перестанут считаться легионерами – правовые нормы унифицируют. На базе смоленского университета планируют проводить совместную научную конференцию по спорту. Тренировочные базы в соседней стране будут больше принимать наших атлетов. Это поможет им лучше готовиться к олимпиаде в Токио. Александр Лукашенко о российских спортсменах: «Могли бы эти ребята выступать и за Беларусь»

Реализовать договоренности теперь задача правительств Беларуси и России. После переговоров президентов обступили журналисты. Первый вопрос – самый предсказуемый: договорились ли по налоговому маневру? Оказалось, нет. Российских журналистов больше всего интересовал суверенитет Беларуси в контексте Союзного государства. Анонимные источники в интернете много спекулируют на эту тему. Александр Лукашенко о суверенитете: это икона, это святое Владимир Путин рассказал журналистам, что остался доволен переговорами с Александром Лукашенко. Это хорошо было заметно и на льду арены «Шайба». Это олимпийский объект, но общение президентов уже неформальное, без зрителей. Два лидера в составе одной команды «Тигры» скрестили клюшки в хоккейном матче с «Медведями». Александр Лукашенко, пожалуй, единственный в мире Президент и одновременно действующий игрок хоккейной команды. Недавний «Рождественский турнир» в очередной раз показал сыгранность команды Президента. Да и в Сочи белорусский лидер одним из первых забросил шайбу. В тандеме с сыном Николаем они создавали массу голевых моментов. Передача – маневр – удар – шайба в воротах.