Что было на обед у президентов Беларуси и России в горнолыжном комплексе в Сочи

Новости Беларуси. Появление Александра Лукашенко и Владимира Путина на популярной лыжной трассе вызвало настоящий ажиотаж у любителей зимнего отдыха, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прежде чем опробовать снег и обустроенную для катания дистанцию, лидерам пришлось преодолеть кольцо из желающих сделать селфи. Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе прокатились по горнолыжной трассе в Сочи

Горнолыжная трасса может быть хорошим символом для объяснения принципов государственного сотрудничества. Высокие горы с одной стороны – препятствие, а с другой – необходимое условия для ускорения лыжника. Чтобы преодолеть с ветерком дистанцию, сначала нужно зайти на высоту.

Беларусь и Россия проделали огромный совместный путь. Союзное государство сегодня наивысшая точка интеграции на постсоветском пространстве. Впереди, пожалуй, еще более высокие цели. Может именно об этом говорили президенты на веранде, поглядывая на горы перед обедом.