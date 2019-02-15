16:1. Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли в хоккей в одной команде в Сочи

Так, сегодня, 15 февраля, после совещания в образовательном центре «Сириус» главы двух государств отправились на сочинскую арену «Шайба», чтобы сыграть в хоккей.

Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Сочи. Здесь помимо деловых переговоров состоялся и ряд неофициальных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году на ней проводились олимпийские матчи, а сегодня клюшки на площадке скрестили команды «Тигры» и «Медведи». На трибунах заняли места журналисты, которые освещают встречу глав государств.

Александр Лукашенко и Владимир Путин облачились в красно-белую форму (это цвета «Тигров») и сыграли в одной команде: белорусский лидер – под № 1, а его российский коллега – под № 11. В матче также принял участие сын Александра Лукашенко Николай.