16:1. Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли в хоккей в одной команде в Сочи
Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Сочи. Здесь помимо деловых переговоров состоялся и ряд неофициальных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, сегодня, 15 февраля, после совещания в образовательном центре «Сириус» главы двух государств отправились на сочинскую арену «Шайба», чтобы сыграть в хоккей.
В 2014 году на ней проводились олимпийские матчи, а сегодня клюшки на площадке скрестили команды «Тигры» и «Медведи». На трибунах заняли места журналисты, которые освещают встречу глав государств.
Александр Лукашенко и Владимир Путин облачились в красно-белую форму (это цвета «Тигров») и сыграли в одной команде: белорусский лидер – под № 1, а его российский коллега – под № 11. В матче также принял участие сын Александра Лукашенко Николай.
Команда, в которой выступали президенты, одержала уверенную победу – 16:1. Причем и Александр Лукашенко, и Владимир Путин отличились заброшенными шайбами.
Президенты не в первый раз вместе выходят на хоккейный лед. В январе 2014 года там же, в Сочи, они играли в одной команде против именитых хоккеистов и чиновников.
Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе прокатились по горнолыжной трассе в Сочи