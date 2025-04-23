Подруга ты мне или нет – какие «звоночки» подскажут? Узнали у экспертов

Говорят, что женская дружба сводится лишь к совместным походам по магазинам, обсуждению новой одежды, гардероба, свекрови, мужчины и остальных женщин. Подружку, кстати, зачастую выбирают для того, чтобы выгодно смотреться на ее фоне. Ну и самая, пожалуй, часто звучащая характеристика женской дружбы – когда на горизонте появляется он, все, женской дружбе конец. Так вот, в чем же особенность этой женской дружбы? По какому принципу женщины начинают дружить? И, конечно же, с какими проблемами они встречаются? Что это может быть? Предательство, конкуренция, сплетни, критика? И бывает ли она та самая настоящая, чистая, искренняя женская дружба? Об этом и не только поговорим сегодня в ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

А давайте поговорим про эти «звоночки», как все-таки распознать, друг ты мне или не друг, настоящая подруга или нет. На что обратить внимание? Какие фразы, какие, может быть, поступки? Елена Пайкова, специалист по методу матрицы судьбы:

Но опять же, предательство. Критика какая-то деструктивная. Да, я могу обратиться к подруге за какой-то обратной связью, но если она мне это как-то сама навязывает свое мнение какое-то деструктивное, где-то обесценивает меня…

Ольга Бурлакова:

Смотрите, а разве настоящий друг не тот, который правду в глаза скажет? Все будут, может быть, хихикать за спиной, что-то обсуждать, а подруга скажет искренне, вот это тебе не идет, ты как-то выглядишь нелепо, может быть. Или прическа не такая, или ты себя очень некрасиво повела, мне было за тебя стыдно, например. Не имеет права подруга так высказать? Елена Пайкова:

Может быть, такие ситуации меня сильно затрагивающие. И я понимаю, что слова подруги могут где-то меня, может быть, даже ранить. Если у меня есть такой запрос: скажи мне правду, что ты считаешь по этому поводу…