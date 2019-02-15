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Александр Лукашенко: мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса»

15 февраля 2019 10:57
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин посещают образовательный центр «Сириус» в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание президентов приковано к сфере гуманитарного сотрудничества.

Александр Лукашенко: мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса»-1

После совместного осмотра образовательного центра, общения с его воспитанниками  среди которых есть и наши земляки  главы государств приступили к рабочей встрече с участием министров, курирующих культуру, образование и спорт.

Александр Лукашенко: мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса», куда собрать не просто одаренных детей, а вундеркиндов. Это главное – отобрать лучших. У вас это получилось – руководитель об этом говорил. Это для нас важнейший вариант, нам нужно отобрать способных, потому как желающих – как здесь, 55 человек на место. Ни в одном вузе, ни в советские времена, ни сегодня нет и не было такого.

Александр Лукашенко: мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса»-7

Александр Лукашенко: мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса»-9

Надо отобрать лучших. Поэтому опыт «Сириуса» для нас очень важен по отбору. И, естественно, по программам, по обучению, по проживанию для молодых людей. И самое главное – потом использовать их в жизни. Россия прошла очень интересный и важный для нас путь, которым мы воспользуемся. К счастью, бесплатно. Никто деньги за это не просит. Мы должны взять и скопировать все, что здесь лучшее.

Что касается гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Россией, оно характеризуется разнообразием направлений взаимодействия и значительным количеством масштабных мероприятий. Наши регионы имеют соглашения о двустороннем сотрудничестве в сфере культуры более чем с 70 субъектами Российской Федерации.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным: «Отношения Беларуси и России незыблемы»

# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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