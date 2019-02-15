Александр Лукашенко: мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин посещают образовательный центр «Сириус» в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание президентов приковано к сфере гуманитарного сотрудничества.

После совместного осмотра образовательного центра, общения с его воспитанниками – среди которых есть и наши земляки – главы государств приступили к рабочей встрече с участием министров, курирующих культуру, образование и спорт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса», куда собрать не просто одаренных детей, а вундеркиндов. Это главное – отобрать лучших. У вас это получилось – руководитель об этом говорил. Это для нас важнейший вариант, нам нужно отобрать способных, потому как желающих – как здесь, 55 человек на место. Ни в одном вузе, ни в советские времена, ни сегодня нет и не было такого.

Надо отобрать лучших. Поэтому опыт «Сириуса» для нас очень важен по отбору. И, естественно, по программам, по обучению, по проживанию для молодых людей. И самое главное – потом использовать их в жизни. Россия прошла очень интересный и важный для нас путь, которым мы воспользуемся. К счастью, бесплатно. Никто деньги за это не просит. Мы должны взять и скопировать все, что здесь лучшее.



