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Как сохранить социальную гарантию, если предприятие модернизируется в сторону уменьшения рабочей силы? Мнение

23 апреля 2025 17:43
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Как сохранить социальную гарантию для тысяч рабочих на крупных предприятиях, если они будут так или иначе модернизироваться в сторону уменьшения рабочей силы? 

Как сохранить социальную гарантию, если предприятие модернизируется в сторону уменьшения рабочей силы? Мнение -2

Дмитрий Маслак, старший преподаватель кафедры экономического развития и менеджмента Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Производить качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью. С помощью этого мы и будем обеспечивать социальные функции, которые стоят сегодня перед государством.

Как сохранить социальную гарантию, если предприятие модернизируется в сторону уменьшения рабочей силы? Мнение -4

Данила Полянский, член Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:
Наш Президент еще отмечал то, что те пакистанцы, которые, условно, к нам приедут, – это будут, во-первых, высокоспециализированные рабочие с высшим образованием. Отмечу, что это плюс опыт нашим рабочим, которые работают на наших предприятиях, к ним приезжают. Вместе с ними будут работать люди с другого сектора экономики, они по-другому работают, и для них, для наших рабочих, на будущее это большой опыт. Но я думаю, что наш народ, который работает на реальном секторе экономики, это не коснется.

Григорий Азаренок:
Давайте сразу обозначим, что у нас это все давно уже есть и организовано все так, что люди даже не увидят и никакого дискомфорта не почувствуют. Это все организованное пребывание, организованный прилет, организованная работа. У нас не дикий капитализм здесь, поэтому ничего опасаться здесь не стоит. И не верьте в интернете всяким бредням, байкам, слухам и страхам.

# Международное сотрудничество # Экономика # Григорий Азаренок

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