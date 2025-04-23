Как сохранить социальную гарантию, если предприятие модернизируется в сторону уменьшения рабочей силы? Мнение

Дмитрий Маслак, старший преподаватель кафедры экономического развития и менеджмента Академии управления при Президенте Республики Беларусь: Производить качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью. С помощью этого мы и будем обеспечивать социальные функции, которые стоят сегодня перед государством.

Данила Полянский, член Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Наш Президент еще отмечал то, что те пакистанцы, которые, условно, к нам приедут, – это будут, во-первых, высокоспециализированные рабочие с высшим образованием. Отмечу, что это плюс опыт нашим рабочим, которые работают на наших предприятиях, к ним приезжают. Вместе с ними будут работать люди с другого сектора экономики, они по-другому работают, и для них, для наших рабочих, на будущее это большой опыт. Но я думаю, что наш народ, который работает на реальном секторе экономики, это не коснется.

Григорий Азаренок:

Давайте сразу обозначим, что у нас это все давно уже есть и организовано все так, что люди даже не увидят и никакого дискомфорта не почувствуют. Это все организованное пребывание, организованный прилет, организованная работа. У нас не дикий капитализм здесь, поэтому ничего опасаться здесь не стоит. И не верьте в интернете всяким бредням, байкам, слухам и страхам.