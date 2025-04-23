Яскевич об акции «Беларусь помнит»: если у вас действительно болит душа, вы не кричите об этом, а становитесь и молча проходите

Григорий Азаренок, СТВ: «Бессмертный полк». Объясняем. Акция «Беларусь помнит» появилась в 90-е годы, как только пришел Александр Лукашенко. Ее содержание такое: с портретами предков, вместе с Президентом люди идут по площади, возлагают цветы. Это акция с 90-х годов. Великая, потрясающая, замечательная, мощная акция «Бессмертный полк» в России появилась в 2015 году. Такая же по содержанию. Так сложилось. Но даже если вот дорого название, даже если вот хочется именно вот чтобы вот так вот, именно вот чтобы полк – да, пожалуйста, в колонну «Беларусь помнит» и разворачивайте белорусские, как это было, кстати, в двадцатом году это было так. Разворачиваете хоть как плакат с памятью, но только неполитические акции и провокации, а с памятью дедов. Мой дед брал Берлин!

Станислав Яскевич, предприниматель и общественный деятель:

Если вы действительно, если у вас действительно болит душа, если вы действительно хотите пронести портреты ваших предков-героев, вы просто не кричите об этом. А вы идете, становитесь и молча проходите. Так происходит, когда люди искренне хотят показать свое участие.

Григорий Азаренок:

А регистрировать какое-то общественное движение под этой вывеской, чтобы здесь устраивать провокации и противопоставлять…

Станислав Яскевич:

Это спекуляция. Это для создания провокаций. В Беларуси это прекрасно видят. И чиновники это прекрасно видят. Поэтому они и не дадут вам никогда в жизни проводить спекуляции, глумиться над памятью предков. Противопоставлять между собой два, по сути, одинаковых движения, которые невозможно сравнивать друг с другом. Одно дополняет другое. Это одна общая история. Она у нас одна для всех. У нас общее Отечество. Об этом говорит всегда Президент Лукашенко. От Бреста до Владивостока у нас одна история. Зачем заниматься спекулятивными противопоставлениями, которые несут в себе лишь политическую подоплеку и поводы для хайпа в интернетах?