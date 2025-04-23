Представлены лучшие игроки финальной серии Кубка Президента в своих амплуа. Среди вратарей почетное место в подборке занял Никита Мытник. Голкипер «Юности» провел шесть матчей и одержал в них четыре победы. В одном из поединков он оформил шатаут, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Павлу Воронову не было равных среди защитников. Игрок обороны столичного клуба провел семь встреч и набрал пять очков при показателе полезности +9.

Лучшим нападающим признан Павел Куликов. Форвард минчан в семи противостояниях набрал восемь баллов и +7 в графе полезности. Тимофей Маманович – лучший молодой игрок решающей серии.