Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным: «Отношения Беларуси и России незыблемы»

Новости Беларуси. Сочи принимает переговоры на высшем уровне. Здесь проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и предполагалось, оба лидера не обошли вниманием тему экономики, её главы государств затронули в начале общения.

Александр Лукашенко заявил, что отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Надо отметить, что переговоры прошли с участием представителей правительств двух государств. В повестке дня – вопросы двусторонних отношений, тема интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны знать, что в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Да и не надо вас в этом убеждать. По крайней мере, мы с вами это хорошо знаем. Что касается поддержки нашей экономики, я также вам благодарен. При этом я часто нашему российскому послу говорю, что экономика Беларуси - это финишное производство российской экономики. Мы сырье, комплектующие - 60-70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке - покупаем в России. Поэтому это наша общая экономика. И поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35-40 миллионов людей (вместе с семьями), которые работают на российских предприятиях, поставляют в Беларусь продукцию.

Если кто-то там в России и Беларуси не понимает это, я думаю, поймут. Конечно, всегда вопросы есть и будут. Но мы всегда находили развязки этим вопросам. Думаю, не является это большой проблемой для нас.