Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным: «Отношения Беларуси и России незыблемы»
Новости Беларуси. Сочи принимает переговоры на высшем уровне. Здесь проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и предполагалось, оба лидера не обошли вниманием тему экономики, её главы государств затронули в начале общения.
Александр Лукашенко заявил, что отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Надо отметить, что переговоры прошли с участием представителей правительств двух государств. В повестке дня – вопросы двусторонних отношений, тема интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы должны знать, что в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Да и не надо вас в этом убеждать. По крайней мере, мы с вами это хорошо знаем. Что касается поддержки нашей экономики, я также вам благодарен. При этом я часто нашему российскому послу говорю, что экономика Беларуси - это финишное производство российской экономики. Мы сырье, комплектующие - 60-70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке - покупаем в России. Поэтому это наша общая экономика. И поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35-40 миллионов людей (вместе с семьями), которые работают на российских предприятиях, поставляют в Беларусь продукцию.
Если кто-то там в России и Беларуси не понимает это, я думаю, поймут. Конечно, всегда вопросы есть и будут. Но мы всегда находили развязки этим вопросам. Думаю, не является это большой проблемой для нас.
Что касается продовольствия, мы имеем все возможности для того, чтобы накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать.
Еще раз спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение. Думаю, что наши встречи здесь будут очень полезны для белорусско-российских отношений.
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