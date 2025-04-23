В чем отличие дружбы от приятельства, объяснил коуч

Говорят, что женская дружба сводится лишь к совместным походам по магазинам, обсуждению новой одежды, гардероба, свекрови, мужчины и остальных женщин. Подружку, кстати, зачастую выбирают для того, чтобы выгодно смотреться на ее фоне. Ну и самая, пожалуй, часто звучащая характеристика женской дружбы – когда на горизонте появляется он, все, женской дружбе конец. Так вот, в чем же особенность этой женской дружбы? По какому принципу женщины начинают дружить? И, конечно же, с какими проблемами они встречаются? Что это может быть? Предательство, конкуренция, сплетни, критика? И бывает ли она – та самая настоящая, чистая, искренняя женская дружба? Об этом и не только поговорим сегодня в ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Когда мы произносим вот это словосочетание – женская дружба. На чем все-таки держится и строится настоящая дружба женская, чтобы ее при этом ни в коем случае не спутать с какими-то приятельскими, удобными отношениями? Юлия Конончук, коуч-психолог:

Ну, в первую очередь, конечно же, на доверии и на том, что мы принимаем другого человека таким, какой он есть. Мы не накидываем, что он идеальный, мы видим его минусы, но мы их принимаем. Открытость. Когда человек уязвим и готов пойти в уязвимость, показать себя, ему хорошо с другим. Он понимает, что вот, он получает и поддержку, он получает эмоциональную поддержку в том числе. Мы, женщины, мы очень эмоциональные существа. Нам иногда кто-то говорит, что меня муж поддерживает. Это не то. Женщины по-другому все равно даже поддерживают друг друга. Конечно, принадлежность к своей стае. Каждому хочется иметь в своем окружении тех людей, кто за нас, кто такой же единомышленник наш.