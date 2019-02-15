Владимир Мединский предложил, как можно развивать сотрудничество с Беларусью в культурной сфере

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочим визитом в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 февраля президенты Беларуси и России обсуждали вопросы гуманитарной повестки.

Огромная работа намечается в сфере культуры. Переход от столичных и приграничных проектов к региональным. Ездить с совместными гастролями театров по регионам. Вместе развивать культурно-познавательный туризм. Это когда молодежь знакомится с достопримечательностями соседней страны, посещает музеи и театры. Самое интересное – создание прямого партнерства между гражданами и инициативными группами.

Владимир Мединский, министр культуры России:

Мы создадим совместные с Министерством культуры Беларуси фонд и комиссию, которые будут отбирать самые интересные стартапы в сфере культуры, инициированные любыми организациями: галереями, студиями, группами инициативных граждан, чтобы они работали напрямую друг с другом, развивали совместные проекты. Будем самые интересные стартапы поддерживать.

Что касается попсы, молодежной музыки, вплоть до рэпа, – самотеком это всё идет. Они приезжают. Приезжают куда? На «Славянский базар», в Минск.

Мы с Посольством простимулируем это немного дополнительно, пусть они поедут во все регионы. Они ведь пользуются успехом. Мы направляли «Хор Турецкого». Министр говорит: «80 тысяч собралось 9 мая прошлого года в Минске на открытом концерте». Так пусть они поедут и дальше по Беларуси. Такое же внимание к нашим встречным коллективам, встречным поездкам, чтобы это вышло за границы столицы.

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