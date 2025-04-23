Яскевич: пытающимся что-то создать, какие-то образования, ярчайший пример – 2020 год

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим ситуацию вокруг информационных вбросов про пакистанцев. В эфире предприниматель и общественный деятель Станислав Яскевич.

Станислав Яскевич, предприниматель и общественный деятель:

Пытающимся что-то создать, какие-то образования, ярчайший пример – 2020 год. Если кто-то подзабыл или кто-то был в 10-летнем возрасте и просто физически не видел этого, находился в стороне от этих событий, то рекомендую полистать историю. Почитайте газеты, почитайте каналы, посмотрите видео того времени, и там четко будет понятно, кто пытался что-то сделать, как пресекали их деятельность наши силовые ведомства и где они теперь находятся.

Кто-то смог сбежать? Посмотрите опять-таки, где они находятся на сегодняшний день, как они живут, что они имеют. И посмотрите те крокодиловые слезы, которые они льют, пытаясь вернуться на родину. Но не могут. Не могут. По каким причинам? Потому что у них там уже документы позаканчивались, жить там не на что, живут в полукаких-то сараях непонятных, финансирования там никакого нет. А вернуться сюда боятся. Боятся. По какой причине? Потому что здесь наследили. Боятся, что получат здесь сроки какие-то. И поэтому они находятся в определенных тисках. И не туда, и не сюда.

Хотите ли вы такую судьбу? Задумайтесь об этом. А еще раз обратиться к родителям. Посмотрите же, наконец, побеседуйте со своими детьми. Чем они занимаются? Выдергивайте их из-за тех тиктоков. Ни к чему хорошему это не приведет. Каким бы блогером там не хотел бы стать. Вы ж поймите, стать блогером – фактически уникальное явление. Это надо обладать рядом и качество плюс ее величество удача, что называется. А попытки каждого стать блогером,ну, извините, это яйца выеденного не стоит. Работать надо. У нас в стране, в нашей прекрасной создано неимоверное количество рабочих мест. 200 тысяч вакансий в стране. На 50 вы еще можете рассчитывать. Так что бегом быстренько занимать очередь на работу. Учитесь! На сегодняшний день востребованы больше инженерные специальности, а не какие-то бьюти-психологи, коучи и так далее.