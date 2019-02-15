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Александр Лукашенко о российских спортсменах: «Могли бы эти ребята выступать и за Беларусь»

15 февраля 2019 20:02
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Новости Беларуси. Три дня интенсивных переговоров. Александр Лукашенко с рабочим визитом в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 февраля президенты Беларуси и России обсуждали вопросы гуманитарной повестки. Кроме того, затронули вопросы спортивной сферы.

Российский центр с возможностями для белорусов. Александр Лукашенко посетил образовательный центр «Сириус»

Александр Лукашенко о российских спортсменах: «Могли бы эти ребята выступать и за Беларусь»-1

Александр Лукашенко о российских спортсменах: «Могли бы эти ребята выступать и за Беларусь»-3

Александр Лукашенко о российских спортсменах: «Могли бы эти ребята выступать и за Беларусь»-5

Так, сотрудничество в спорте будет также развиваться. На базе смоленского университета планируется проводить научную конференцию по спорту.

Законодательства унифицируют, чтобы спортсмены из Беларуси и России не считались легионерами, реши они играть в команде дружественной страны. Нашим атлетам предоставят российские площадки для подготовки к Играм в Токио.

Александр Лукашенко о российских спортсменах: «Могли бы эти ребята выступать и за Беларусь»-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В России избыток – спортсменов точно. Два-три человека в виде спорта – я наблюдал, в фигурном катании участвуют. А такие же талантливые – 4-е, 5-е, 6-е место и так далее – они не могут выступать по ограничению количества на европейских, чемпионатах мира и прочее.

Я думаю, поскольку у нас, в Беларуси, вакансий предостаточно, могли бы эти ребята выступать и за Беларусь. Чего переживать России? Мы же не берем Загитову или Медведеву у вас. Или этих девчушек 14-15 лет, которые у вас подрастают. Мы просим, чтобы спектр россиян был больше здесь. Пусть выступят за Беларусь.

Александр Лукашенко о российских спортсменах: «Могли бы эти ребята выступать и за Беларусь»-11

В ближайшее время пройдут совместные коллегии, на которых определят планы сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу.

После переговоров президентов ждали журналисты. Первый вопрос был о том, обсуждался ли налоговый маневр? Как оказалось, нет.

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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