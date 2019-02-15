Александр Лукашенко о суверенитете: это икона, это святое

Новости Беларуси. Тема налогового маневра во время встреч с президентом России в Сочи не обсуждалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов. Общение с представителями СМИ состоялось после того, как Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили образовательный центр «Сириус».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Целый комплекс проблем, которые мы до Нового года обсуждали и продолжаем сейчас этим заниматься, начиная с низа. Нам никто не мешает встретиться, получив многие знания. Я сегодня признался, послушав министров российских и белорусских, что я далеко не все знаю, что происходит у нас совместно в культуре, спорте. Ну, в спорте чуть больше, это на виду. В образовании и так далее. Огромный пласт подняли россияне и белорусы, сотрудничая по этим направлениям.

Мы это увидели, обогатились знаниями по всем направлениям. Прежде чем делать серьезные шаги в развитии Союзного государства, мы должны как президенты не только знать, но и впитать в себя, чтобы мы были убеждены в этом. Поэтому мы аж три дня работаем по разным направлениям. К налоговому маневру мы подойдем, но кроме налогового маневра у нас еще много проблем, которые кроме нас никто не решит. По крайней мере, толчок к этому мы должны были дать. И мы это делаем. Александр Лукашенко: мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса» Еще один вопрос, адресованный белорусскому лидеру, касался возможности объедения двух государств. Такого рода информация в последнее время распространяется анонимными источниками в интернете.

Александр Лукашенко:

Слушайте, ну зачем нам поднимать вопросы суверенитета Беларуси и России? Это икона, это святое. Вот вы россияне, я задам вопрос: «Вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом?». Я не о независимости говорю. Для меня независимость – это понятие относительное. Никто, никогда, ни одно государство - примером тому является Китай - никогда не разговаривают о суверенитете. Нет у нас проблем суверенитета.

Мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы, исходим из того, что есть два государства. Вы знаете, как они образовались, не мы были инициаторами развала того государства. У нас одинаковая позиция по этому вопросу.

Вот вы бы послушали наших министров, вы бы за них порадовались. Мы вообще не разошлись. Когда они докладывали, я, честно говоря, подумал: а если взять Украину, тоже славянское государство. Посмотрите, какой огромный разрыв за несколько лет образовался. А мы разговариваем на одном языке и понимаем одинаково проблемы. Дело здесь не в суверенитете. Я выскажу свое мнение. Думаю, мой коллега и друг согласится с этим. Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении усилий государств и народов, насколько вы готовы. Мы и завтра можем объединиться вдвоем. У нас проблем нет. Но готовы ли вы (россияне и белорусы) на это – вопрос.