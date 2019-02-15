Российский центр с возможностями для белорусов. Александр Лукашенко посетил образовательный центр «Сириус»

Новости Беларуси. Три дня интенсивных переговоров. Лидеры Беларуси и России как никогда смогли сблизить позиции по многим вопросам двусторонних отношений. Оно и понятно. Формат встреч в Сочи носил самый разнообразный характер. Но все они были направлены на анализ достигнутых и нереализованных целей, на определение наиболее важных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 февраля особое внимание стороны уделили гуманитарному сотрудничеству. Разговор состоялся в образовательном центре «Сириус» и вышел далеко за рамки обозначенных тем. Корреспондент Евгений Горин знает подробности.

Лабораторное занятие по генетической инженерии. Российские школьники учатся работать с молекулами ДНК – разрезать их и сшивать. Нанотехнологии – это одно из направлений обучения в образовательном центре «Сириус». Александр Лукашенко: мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса»

Президенты Беларуси и России в «Сириусе» знакомятся с процессом профессиональной поддержки одаренных детей. Здесь работают по трем большим направлениям – наука, спорт, искусство. Центр российский, но школьники и педагоги из Беларуси тоже участвуют в его образовательных программах. Например, наши соотечественники Илья Пчелинцев и Андрей Чаусов оказались в первом практикуме-акселераторе для студентов.

Илья Пчелинцев, участник российского практикума-акселератора:

Называется «Школа анализа данных». Там мы изучаем современные методы обработки данных – искусственный интеллект, машинное обучение.

Андрей Чаусов, участник российского практикума-акселератора:

Мне кажется, будет неплохим пунктом в моем резюме. Это довольно неплохой проект. Мы планируем его продолжать, попытаться сообществу отдать наши наработки, чтобы, возможно, они воплотились. Обработка данных, в которой участвовал Андрей, может сэкономить много энергии дата-центрам. Ну а вообще конкурс был почти 15 человек на место. Вот ребята показывают свои проекты – это и выстраивание рейтинга регионов России, и оцифровка чертежей. Словом, то что имеет практическое применение. Юных айтишников уже зовут в крупные компании.

Звучало предложение создать совместный технопарк для молодежи двух стран. Владимир Мединский предложил, как можно развивать сотрудничество с Беларусью в культурной сфере Еще один из вопросов, адресованных белорусскому лидеру, касался возможности объедения двух государств. Такого рода информация в последнее время распространяется анонимными источниками в интернете.