Яскевич о тренде в TikTok о 150 тыс. рабочих из Пакистана: уголовно будете отвечать, это не административка какая-то

Григорий Азаренок, СТВ: А начинаются уже вообще не прикольные вещи. Появилась некая группа в Telegram «ДоЛГБ». Там за сотню подписчиков, где призывают к некой самообороне против мигрантов, приезжих, пакистанцев и так далее. Так вот, вот, не надо потом: «А нас за что? А мы не знали, а нам не рассказали». Вот сейчас говорю, в телевизор, в стрим, в интернет, мы это постараемся максимально распространить. За любую незаконную самоорганизацию в какие-либо группы, суполки, какие-либо организации, а тем более если это предполагает некие физические воздействия на кого-либо – это конкретная уголовная статья, уголовное дело, мгновенное. Я понимаю, что многие в 2020 году пребывали в 10-летнем возрасте и не знают, что такое белорусские силовые органы, что такое ГУБОПиК, что такое внутренние войска, что такое ОМОН, что такое наше МВД. Так вот, рассказываю. Вы с этими играми в какие-то отряды самообороны, в какие-то там шевроны, куртки еще чего-то или белые шнурки, вы очень быстро загремите в тюрьму. Будь вам или шестнадцать лет, у нас уголовная ответственность с четырнадцати лет. Или двадцать, или сколько угодно. Но там, что очень интересно, в описании того канала там написано на белорусском языке. Вот чтобы школоло догадалось это написать, в это я не верю. Это сто процентов провокация беглых.

Станислав Яскевич, предприниматель и общественный деятель:

Если вы не понимаете, что это конкретные шаги по разжиганию межрасовой, межнациональной ненависти, то, как бы, это же ваши проблемы.. Спираль была запущена вот примерно неделю назад, чуть больше. И она движется по сей день. Пока мы вот разговариваем с Григорием на стриме, она движется. Какая-то очередная школьница или ее какой-то парень с накачанными бицепсами снимает очередной тренд. Еще раз напомню, такие вот нынче тренды. Ведь многие действительно не понимают, что такое вот эта спираль и как она работает, когда уже сотни, а может быть, уже и тысячи этих школьниц уже записали видео, и они друг с другом же общаются помимо интернета. Кое у кого 10 тысяч подписчиков, у кого-то сотня тысяч подписчиков. Вы себе представляете, насколько быстро растекается вот эта дезинформация.

И это не просто дезинформация о том, что завтра будет дождь, а на самом деле будет солнце. Это дезинформация, ведущая к конкретным каким-то действиям. Когда вот этот парень, один из парней подруги, выйдет на улицу, встретит человека, неважно, кто это будет, там кавказец, может быть, там из Средней Азии, то он подумает, что это пакистанец, и с ходу начнет какие-то противоправные действия против него применять. Один, второй, третий, где-то на одном конце Беларуси, на другом, где-то в центре. И вы себе не представляете, к чему это может привести. Конечно, наши сотрудники, безусловно, это все пресекут. Но, ребят, вам же отвечают за это. И, судя по всему, к чему вы это всё ведете, то уголовно будете отвечать. Это не административка какая-то.