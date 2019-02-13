Владимир Путин: «Для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси»

Владимир Путин, президент России:

У нас бывают здесь и шероховатости, бывают и проблемы. Но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались и дальше.

Конечно, одной из важнейших сфер сотрудничества является энергетика: объемы поставок углеводородов – нефти и газа – сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договариваемся. Идет согласование позиций, которые требуют этого согласования.