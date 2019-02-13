Владимир Путин: «Для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси»

Новости Беларуси. В Сочи проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Сочи проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Путин, президент России:
У нас бывают здесь и шероховатости, бывают и проблемы. Но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались и дальше.
Конечно, одной из важнейших сфер сотрудничества является энергетика: объемы поставок углеводородов – нефти и газа – сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договариваемся. Идет согласование позиций, которые требуют этого согласования.
Немаловажным является наше сотрудничество в сфере международных отношений, ситуации в регионе. Для нас Беларусь является важнейшим стратегическим партнером, союзником. И для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси и по этим вопросам, включая вопросы интеграции на постсоветском пространстве.
Мы очень рады вас видеть, добро пожаловать.
Беларусь и Россия – стратегические партнеры. Отношения стран на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений – политики, экономики, социальной сферы и культуры. Россия является основным торговым партнером Беларуси. Объем взаимного товарооборота в 2018 году составил 35,6 миллиарда долларов. После завершения деловой встречи в Красной поляне Александр Лукашенко и Владимир Путин отправились на одну из сочинских горнолыжных трасс.
Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным: «Отношения Беларуси и России незыблемы»