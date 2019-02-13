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Владимир Путин: «Для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси»

13 февраля 2019 14:10
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Новости Беларуси. В Сочи проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин: «Для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси»-1

Владимир Путин, президент России:
У нас бывают здесь и шероховатости, бывают и проблемы. Но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались и дальше.

Конечно, одной из важнейших сфер сотрудничества является энергетика: объемы поставок углеводородов нефти и газа сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договариваемся. Идет согласование позиций, которые требуют этого согласования.

Владимир Путин: «Для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси»-4

Немаловажным является наше сотрудничество в сфере международных отношений, ситуации в регионе. Для нас Беларусь является важнейшим стратегическим партнером, союзником. И для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси и по этим вопросам, включая вопросы интеграции на постсоветском пространстве.

Мы очень рады вас видеть, добро пожаловать.

Владимир Путин: «Для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси»-7

Беларусь и Россия – стратегические партнеры. Отношения стран на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений – политики, экономики, социальной сферы и культуры. Россия является основным торговым партнером Беларуси. Объем взаимного товарооборота в 2018 году составил 35,6 миллиарда долларов. После завершения деловой встречи в Красной поляне Александр Лукашенко и Владимир Путин отправились на одну из сочинских горнолыжных трасс.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным: «Отношения Беларуси и России незыблемы»

# Беларусь-Россия # Владимир Путин # Фотофакт

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