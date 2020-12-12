О стратегии развития ЕАЭС и расширении сотрудничества. Какие вопросы обсудили на саммите с участием Александра Лукашенко?

Новости Беларуси. Евразийская стратегия – 2025. Каким быть нашему союзу через пять лет? И как выстоять, пока штормит всю мировую экономику? Задача со звездочкой для лидеров нашего интеграционного объединения, которые 11 декабря онлайн обсудили насущные проблемы ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2020 год стал испытанием на прочность для всех государств пятерки. Об этом заявил Президент Беларуси, открывая заседание Высшего Евразийского совета. Прошедший саммит завершает период председательства Беларуси в Евразийском союзе. Виктория Ходосок продолжит. Обсуждать важное за «виртуальным столом» Высшему Евразийскому экономическому союзу, скорее всего, не очень удобно. Но уходящий 2020-й планы скорректировал: встречу в Минске пришлось переформатировать. Благо на отношениях партнеров это не сказалось. Очевидно, что дружба только стала крепче. Ведь путь у всех один и он тернист.

Да, год для стран союза сложный: государства столкнулись с серьезными проблемами социально-политического характера. Это если сказать в общем. Но тем не менее свою работоспособность в непростых условиях сохранили. И это один из главных козырей ЕАЭС. Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств? Это онлайн-встреча – еще своего рода и подведение итогов работы нашей страны как председателя в экономическом союзе. Потому Александр Лукашенко на правах хозяина саммита в самом начале говорит о трудном для всех периоде.

Сделано Беларусью немало: шаги по переходу к единой и общей политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. И это отметят коллеги главы нашего государства. Например, президент Путин. Да, есть еще над чем трудиться: к примеру, не в полной мере идет работа по устранению барьеров, ограничений и изъятий на внутреннем рынке.

Владимир Путин, президент России:

Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые друзья! Я прежде всего хотел бы присоединиться к прозвучавшим здесь словам благодарности в адрес белорусского руководства за проделанную работу в ходе председательства в Евразийском экономическом союзе в 2020 году. Несмотря на то, что эта работа велась в непростых условиях, связанных с распространением пандемии коронавируса, нам вместе удалось все-таки многого добиться. Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Остриё атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем»

В повестке без малого три десятка вопросов. Большая часть из них – в открытом формате. Вторая часть – без СМИ. У коллег Александр Лукашенко уточнит: есть те, кто против такого подхода? Возражений нет. Из закрытой части один из важных вопросов – стратегическое направление развития евразийской экономической интеграции на ближайшие пять лет. Забегая вперед, по итогам документ приняли. Это детали закрытой части. А вот в открытой – о расширении сотрудничества. В качестве государств-наблюдателей к союзу присоединились Узбекистан и Куба.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я предлагаю принять положительное решение о предоставлении Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Если вы согласны, то мы примем такое решение сейчас же. Вижу, возражений нет. Поэтому позвольте мне от вашего имени, от лица глав государств ЕАЭС искренне поздравить Президента Республики Куба и Президента Республики Узбекистан с предоставлением их странам статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе и выразить уверенность, что этот статус будет способствовать развитию сотрудничества с нашим союзом и расширению внешних торгово-экономических отношений.

Что до Узбекистана, то с этой страной мы тесно связаны. В пятерке место важное у экономики. Сегодня на внешнюю торговлю Узбекистана со странами союза приходится 30 %, а объем экспорта сельхозпродукции в ЕАЭС – больше 75. Очевидно, партнер важный. Отметит наш Президент не только этот момент, но и личные заслуги Шавката Мирзиёева.

Александр Лукашенко:

Мы хотим от имени глав государств пожелать вам успехов в ваших усилиях по достойному развитию Узбекистана. Вы для нас являетесь, для меня лично точно, примером, как надо бороться за страну, как надо модернизировать, притом интенсивно модернизировать свою экономику, чтобы вывести Узбекистан на ведущие роли в мировой экономике. Мы уверены, что вы недолго будете наблюдать за нами и в ближайшее время примете решение и станете полноправным членом нашего союза, как вы очень правильно сказали, если это будет выгодно узбекскому народу. Вы знаете, что мы всегда ждем вас в нашем союзе как полноправного члена. Михаил Мясникович о стратегии развития ЕАЭС: «Этот огромный потенциал надо задействовать»

Казалось бы, в широком составе запланированное уже обсудили. Но здесь вдруг деликатно слово просит Михаил Мясникович. Если не забыли, то он с начала года председатель коллегии ЕЭК. Так вот, Президент его остановит. Почему? Он пояснит. Александр Лукашенко:

Уважаемые коллеги, может быть, у вас в связи с этой дискуссией возникли какие-то замечания и предложения? Нет. Уважаемые друзья… Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Уважаемый Александр Григорьевич... Александр Лукашенко:

Я вижу вас, Михаил Владимирович, знаю, вижу, не волнуйтесь. Есть ли необходимость в дополнительной информации Михаила Владимировича Мясниковича по этим вопросам, подчеркиваю, широкого формата? Потому что в узком составе нам предстоит еще дебатировать вопрос. Такой необходимости нет. Ия Малкина о формировании общего рынка газа с Россией: «Надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году»