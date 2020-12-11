«Подтверждаем наши обязательства развивать экономические, торговые связи и сотрудничество». Куба получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС

Пандемия убедила скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее. Об этом 11 декабря заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в онлайн-формате. Этой встречей завершается председательство Беларуси в союзе. Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Остриё атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем»

На рассмотрение глав государств экономического квинтета вынесли без малого три десятка вопросов. Пожалуй, самый важный пункт для обсуждения – стратегия развития евразийской пятерки до 2025 года. Его уже вносили на рассмотрение президентам весной. Тогда лидеры принципиально документ одобрили, но отправили его на доработку. Для Беларуси в нем есть один принципиальный вопрос, который касается создания общего газового рынка. Щепетильный нюанс президенты предпочли обсуждать уже без телекамер. Ия Малкина о формировании общего рынка газа с Россией: «Надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году»

Зато публично приняли другое решение. В качестве государств-наблюдателей к союзу присоединились Узбекистан и Куба. Гавана теперь, по словам Александра Лукашенко, официальный плацдарм пятерки для экспансии в Латинской Америке. Михаил Мясникович о стратегии развития ЕАЭС: «Этот огромный потенциал надо задействовать»