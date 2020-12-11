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  • «Подтверждаем наши обязательства развивать экономические, торговые связи и сотрудничество». Куба получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС

«Подтверждаем наши обязательства развивать экономические, торговые связи и сотрудничество». Куба получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС

11 декабря 2020 18:30
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Пандемия убедила скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее. Об этом 11 декабря заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в онлайн-формате. Этой встречей завершается председательство Беларуси в союзе.

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«Подтверждаем наши обязательства развивать экономические, торговые связи и сотрудничество». Куба получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС-1

На рассмотрение глав государств экономического квинтета вынесли без малого три десятка вопросов. Пожалуй, самый важный пункт для обсуждения – стратегия развития евразийской пятерки до 2025 года. Его уже вносили на рассмотрение президентам весной. Тогда лидеры принципиально документ одобрили, но отправили его на доработку. Для Беларуси в нем есть один принципиальный вопрос, который касается создания общего газового рынка. Щепетильный нюанс президенты предпочли обсуждать уже без телекамер.  

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«Подтверждаем наши обязательства развивать экономические, торговые связи и сотрудничество». Куба получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС-4

Зато публично приняли другое решение. В качестве государств-наблюдателей к союзу присоединились Узбекистан и Куба. Гавана теперь, по словам Александра Лукашенко, официальный плацдарм пятерки для экспансии в Латинской Америке.

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«Подтверждаем наши обязательства развивать экономические, торговые связи и сотрудничество». Куба получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС-7

Мигель Диас-Канель, Президент Кубы:
С глубоким удовлетворением мы воспринимаем предоставление Кубе статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе и подтверждаем наши обязательства развивать экономические, торговые связи и сотрудничество с союзом и его государствами-членами.

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Мигель Диас-Канель # Фотофакт

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