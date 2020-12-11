Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств?

Новости Беларуси. Пандемия раскрыла суть интеграционных объединений. Об этом заявил Александр Лукашенко, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сегодня, 11 декабря, оно проходит в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников президенты Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана, премьер-министр Армении, а также почетный председатель Высшего совета – Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в 2020 году Беларусь председательствовала в ЕАЭС. Подводя итоги, Александр Лукашенко подчеркнул, что удалось принять ряд актов для перехода к единой политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Президент отметил, что пандемия подтвердила верность выбранного нашими странами пути в рамках интеграционного объединения, но вместе с тем показала истинную цену невыполненных договоренностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важнейший документ, который мы должны принять сегодня – Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае мы в целом одобрили этот проект, в целом, однако были высказаны отдельные замечания. Сегодня на ваше рассмотрение представлен доработанный документ. Вторым важным вопросом повестки, как я уже говорил, является совершенствование механизмов применения общих антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты интересов производителей товаров в нашем союзе. В повестку заседания включен блок вопросов международного сотрудничества Евразийского экономического союза. Нам предстоит определить основные направления деятельности союза в этой сфере на предстоящий 2021 год.

Мы должны принять решение о начале работы соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией, а также определиться по срокам начала подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Ираном. Это знаковые документы, подтверждающие интерес к нашему союзу в мире. Поэтому предлагаем комиссии активизировать переговоры также с другими государствами. Считаю, что пора развернуть предметную работу по выполнению статьи 41 Договора о союзе, то есть по совместному развитию экспорта производимых в наших странах товаров и услуг.