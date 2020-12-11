Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств?
Новости Беларуси. Пандемия раскрыла суть интеграционных объединений. Об этом заявил Александр Лукашенко, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сегодня, 11 декабря, оно проходит в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди участников президенты Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана, премьер-министр Армении, а также почетный председатель Высшего совета – Нурсултан Назарбаев.
Напомним, в 2020 году Беларусь председательствовала в ЕАЭС. Подводя итоги, Александр Лукашенко подчеркнул, что удалось принять ряд актов для перехода к единой политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Президент отметил, что пандемия подтвердила верность выбранного нашими странами пути в рамках интеграционного объединения, но вместе с тем показала истинную цену невыполненных договоренностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Важнейший документ, который мы должны принять сегодня – Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае мы в целом одобрили этот проект, в целом, однако были высказаны отдельные замечания. Сегодня на ваше рассмотрение представлен доработанный документ.
Вторым важным вопросом повестки, как я уже говорил, является совершенствование механизмов применения общих антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты интересов производителей товаров в нашем союзе. В повестку заседания включен блок вопросов международного сотрудничества Евразийского экономического союза. Нам предстоит определить основные направления деятельности союза в этой сфере на предстоящий 2021 год.
Мы должны принять решение о начале работы соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией, а также определиться по срокам начала подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Ираном.
Это знаковые документы, подтверждающие интерес к нашему союзу в мире. Поэтому предлагаем комиссии активизировать переговоры также с другими государствами.
Считаю, что пора развернуть предметную работу по выполнению статьи 41 Договора о союзе, то есть по совместному развитию экспорта производимых в наших странах товаров и услуг.
Всего в повестке 24 вопроса, четыре из них касаются стратегического направления развития ЕАЭС до 2025 года, специальных антидемпинговых и компенсационных мер, а также продления тарифной льготы в авиасфере и кадрового состава ЕЭК. Эти темы главы государств обсудят в закрытом формате.