Прямой эфир

Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств?

11 декабря 2020 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пандемия раскрыла суть интеграционных объединений. Об этом заявил Александр Лукашенко, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сегодня, 11 декабря, оно проходит в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Среди участников президенты Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана, премьер-министр Армении, а также почетный председатель Высшего совета – Нурсултан Назарбаев.

Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств?-1

Напомним, в 2020 году Беларусь председательствовала в ЕАЭС. Подводя итоги, Александр Лукашенко подчеркнул, что удалось принять ряд актов для перехода к единой политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Президент отметил, что пандемия подтвердила верность выбранного нашими странами пути в рамках интеграционного объединения, но вместе с тем показала истинную цену невыполненных договоренностей.  

Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств?-4

Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств?-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Важнейший документ, который мы должны принять сегодня – Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае мы в целом одобрили этот проект, в целом, однако были высказаны отдельные замечания. Сегодня на ваше рассмотрение представлен доработанный документ.  

Вторым важным вопросом повестки, как я уже говорил, является совершенствование механизмов применения общих антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты интересов производителей товаров в нашем союзе. В повестку заседания включен блок вопросов международного сотрудничества Евразийского экономического союза. Нам предстоит определить основные направления деятельности союза в этой сфере на предстоящий 2021 год.  

Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств?-9

Мы должны принять решение о начале работы соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией, а также определиться по срокам начала подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Ираном.  

Это знаковые документы, подтверждающие интерес к нашему союзу в мире. Поэтому предлагаем комиссии активизировать переговоры также с другими государствами.  

Считаю, что пора развернуть предметную работу по выполнению статьи 41 Договора о союзе, то есть по совместному развитию экспорта производимых в наших странах товаров и услуг.  

Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств?-12

Всего в повестке 24 вопроса, четыре из них касаются стратегического направления развития ЕАЭС до 2025 года, специальных антидемпинговых и компенсационных мер, а также продления тарифной льготы в авиасфере и кадрового состава ЕЭК. Эти темы главы государств обсудят в закрытом формате.  

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Владимир Путин # Касым-Жомарт Токаев # Садыр Жапаров # Никол Пашинян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие вопросы обсудят 11 декабря на саммите с участием глав государств ЕАЭС?
11 декабря 2020 06:39

Какие вопросы обсудят 11 декабря на саммите с участием глав государств ЕАЭС?

Как будет реализовываться соглашение о взаимном признании виз с Россией? Рассказывает министр иностранных дел Беларуси
10 декабря 2020 17:12

Как будет реализовываться соглашение о взаимном признании виз с Россией? Рассказывает министр иностранных дел Беларуси

Владимир Макей: все мои коллеги обратили внимание на необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ
10 декабря 2020 17:09

Владимир Макей: все мои коллеги обратили внимание на необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ