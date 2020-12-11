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Шавкат Мирзиёев: всегда с большим интересом наблюдаем за развитием интеграционных процессов

11 декабря 2020 18:53
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Новости Беларуси. Пандемия убедила скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее. Об этом 11 декабря заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в онлайн-формате. Этой встречей завершается председательство Беларуси в союзе.

Шавкат Мирзиёев: всегда с большим интересом наблюдаем за развитием интеграционных процессов-1

В качестве государств-наблюдателей к союзу присоединились Узбекистан и Куба. Гавана теперь, по словам Александра Лукашенко, официальный плацдарм пятерки для экспансии в Латинской Америке.

«Подтверждаем наши обязательства развивать экономические, торговые связи и сотрудничество». Куба получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС

Шавкат Мирзиёев: всегда с большим интересом наблюдаем за развитием интеграционных процессов-4

Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана:
Мы в Узбекистане всегда с большим интересом наблюдаем за деятельностью ЕврАзЭС, развитием интеграционных процессов. Особо отмечаем растущий международный авторитет организации и широкую географию практического сотрудничества с зарубежными странами.

Шавкат Мирзиёев: всегда с большим интересом наблюдаем за развитием интеграционных процессов-7

Шавкат Мирзиёев: всегда с большим интересом наблюдаем за развитием интеграционных процессов-9

Александр Лукашенко Узбекистану предложил расширить сотрудничество. С этой страной мы связаны не только исторически. А в пятерке важна экономика. Сегодня доля внешней торговли Узбекистана со странами союза – 30 %, а объем экспорта сельхозпродукции в ЕАЭС – больше 75.

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# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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