Шавкат Мирзиёев: всегда с большим интересом наблюдаем за развитием интеграционных процессов

Новости Беларуси. Пандемия убедила скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее. Об этом 11 декабря заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в онлайн-формате. Этой встречей завершается председательство Беларуси в союзе.

В качестве государств-наблюдателей к союзу присоединились Узбекистан и Куба. Гавана теперь, по словам Александра Лукашенко, официальный плацдарм пятерки для экспансии в Латинской Америке. «Подтверждаем наши обязательства развивать экономические, торговые связи и сотрудничество». Куба получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС