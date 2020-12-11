Ия Малкина о формировании общего рынка газа с Россией: «Надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году»

Новости Беларуси. Пандемия убедила скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее. Об этом 11 декабря заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в онлайн-формате.
Этой встречей завершается председательство Беларуси в союзе.
На рассмотрение глав государств экономического квинтета вынесли без малого три десятка вопросов. Пожалуй, самый важный пункт для обсуждения – стратегия развития евразийской пятерки до 2025 года. Его уже вносили на рассмотрение президентам весной. Тогда лидеры принципиально документ одобрили, но отправили его на доработку. Для Беларуси в нем есть один принципиальный вопрос, который касается создания общего газового рынка. Щепетильный нюанс президенты предпочли обсуждать уже без телекамер.
Ия Малкина, помощник председателя Коллегии ЕЭК:
В рамках сегодняшнего заседания было принято решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа. Второй этап – это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка газа. Одним из основных результатов реализации этапа станет Международный договор о формировании общего рынка газа союза. В него войдут такие основные положения, как принципы функционирования, регулирования общего рынка газа, порядок взаимодействия стран союза при транспортировке и поставке газа из третьих государств и в третьи государства, а также принципы обеспечения доступа к газотранспортным системам, принципы ценообразования и формирования тарифной политики на общем рынке газа союза и ряд других. Мы надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году. Главы государств поручили также в ближайшее время завершить мероприятия первого этапа. В частности это касается доработки документа о единых правилах доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях стран союза.