Ия Малкина о формировании общего рынка газа с Россией: «Надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году»

Новости Беларуси. Пандемия убедила скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее. Об этом 11 декабря заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в онлайн-формате.

Этой встречей завершается председательство Беларуси в союзе.

На рассмотрение глав государств экономического квинтета вынесли без малого три десятка вопросов. Пожалуй, самый важный пункт для обсуждения – стратегия развития евразийской пятерки до 2025 года. Его уже вносили на рассмотрение президентам весной. Тогда лидеры принципиально документ одобрили, но отправили его на доработку. Для Беларуси в нем есть один принципиальный вопрос, который касается создания общего газового рынка. Щепетильный нюанс президенты предпочли обсуждать уже без телекамер.