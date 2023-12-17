О политике Лукашенко, Республики Сербской и коварстве Запада. Эксклюзивное интервью с Милорадом Додиком

О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской. Надежда Сасс, СТВ:

Господин Президент, вы, как и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, стали первыми лидерами в Европе, которые решили отталкиваться от мнения своих сограждан, своих избирателей. А не отталкиваться от мнения коллективного Запада, западных элит. За это вы получили достаточно серьезный удар в виде санкций. Вы и ваша семья. Скажите, пожалуйста, в этот долгий период Запад пытался оказывать на вас давление, пытался переубедить вас – видеть происходящее иначе, поменять вашу позицию. Не жалеете ли вы о том, что выбрали такой путь? Мне важно мнение людей, с которыми я ежедневно встречаюсь, чем мнение бюрократов в Брюсселе или Америке

Милорад Додик, Президент Республики Сербской:

Я с вами согласен. Несомненно, мой долг как Президента республики – уважать волю и мнение своего народа, а не обращать внимание на личный комфорт. Мне важно мнение людей, с которыми я ежедневно встречаюсь, которые мне благодарны за ту политику, которую я провожу, чем мнение каких-то бюрократов в Брюсселе или далекой Америке, у которых нет какой-либо связи с реальностью и которые живут в другой системе координат – антисербской – и угрожают существованию Дейтонского соглашения, угрожают существованию Республики Сербской. Сербы – это народ, который оберегает, ценит свободу, но не только в философском смысле, а в экзистенциальном смысле. Потому что мы веками терпели ущемление этой свободы, терпели репрессии, поэтому у меня нет права на слабость как наследника борьбы и чаяний предыдущих поколений. Для меня не имеет значения, смогу ли я посетить США или нет. Я буду продолжать вести такую политику до момента, пока мой народ данную политику поддерживает. И мы видим подобную ситуацию и у вас. Президент Республики Сербской: «Я скоро к вам приеду. Я уже был в Беларуси и очарован вашей страной. Оберегайте своего Президента» – подробности. Об ошибках прошлого. Почему коллективная ответственность была возложена именно на сербов?

Надежда Сасс:

Господин Президент, я с глубоким уважением и симпатией отношусь к сербскому народу, ощущаю эту глубинную связь. Вы знаете, трагедия сербского народа действительно многих ужасает. Как вы считаете, как так сложилось, что коллективная ответственность была возложена именно на сербов? На протяжении 1990-х – в начале 2000-х сербы вынуждены были покидать занимаемые столетиями территории. Как вы считаете, возможно, это была ошибка Слободана Милошевича – найти возможность, найти взаимодействие с коллективным Западом, но в итоге такой ценой. И сегодня вы в своей борьбе вынуждены возвращать утраченное. Милорад Додик:

Геополитические причины. Сербы являются частью православного мира, и если провести глубокий анализ, вы увидите, что каждая страна православного мира столкнулась с внешними угрозами. И это мы – Сербия, Беларусь, Россия, Республика Сербская. Но с другой стороны, есть Болгария, Румыния и Греция, которые отдаляются от своей души. Перед православным миром сегодня стоит серьезная проблема, мы получаем претензии от так называемого коллективного Запада. Но тот Запад не делает тут ничего нового. Глядя на историю, он занимался чем-то подобным веками. А сегодня политику коллективного Запада, Великобритании и США копируют Евросоюз и Германия. Евросоюз сегодня все больше находится под контролем США. Исполняют исключительно команды Запада, нет суверенной воли стран ЕС. В любом случае главная цель после ухода Османской империи была остановить сербов, не допустить того, чтобы сербы создали полноценное политическое объединение в рамках одной страны. Чтобы этого нельзя было сделать, всячески пытаются не допустить этого. Это невозможно сделать со времен создания Югославии, после Первой мировой войны, когда сербы практически потеряли половину своей нации. Тем более после Второй мировой войны, когда нас заставили принять идею коммунистической Югославии. Это была подготовка для того, чтобы сделать независимые государства, такие как Хорватия и Словения. А сербы, которые были в числе носителей этой победы, но остались жить в заблуждениях как единая Югославия, и после распада мы остались проигравшими, главными проигравшими. Читайте также: Милорад Додик: «Президент Лукашенко славится тем, что борется за свою страну и свой народ» Милорад Додик: США очень много сделали для развала Югославии и демонизации сербского народа. Запад это принял Может ли Республика Сербская выстраивать доверительные отношения с Беларусью, Россией и ЕС? Ответил Милорад Додик