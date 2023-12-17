О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.

Надежда Сасс, СТВ:

Я попрошу вас обратиться к нашим белорусским зрителям. Они будут вам невероятно признательны за это.

Милорад Додик, Президент Республики Сербской:

Я скоро к вам приеду. Я уже был в Беларуси и очарован вашей страной. Оберегайте своего Президента и свою свободу, свой суверенитет. Если вы это потеряете, вы потеряете себя. А белорусский народ – это свободный народ. И за это стоит платить. Свобода важнее всего. Пусть живет Беларусь. Пусть живет Россия. Пусть живет православный мир. Беларусь, Россия, Сербия, мира нам всем!

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