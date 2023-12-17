Президент Республики Сербской: вероятно, члены БРИКС заинтересованы в существовании ЕС и партнёрстве

Милорад Додик, Президент Республики Сербской:

Евросоюз– это объединение, которое пребывает в процессе распада, разрушения, которому уже ничего не поможет. А БРИКС – это самостоятельная инициатива стран, которые хотели ее создать, которая привлекает других, поэтому мы видим успехи со стремительным расширением этой организации. На мой взгляд, это не блок, который намерен уничтожить Евросоюз. Вероятно, члены БРИКС даже заинтересованы в существовании ЕС и потенциальном партнерстве. Американское доминирование довело до того, что Евросоюз потерял свой суверенитет.

Киссинджер говорил, что у Евросоюза нет одного телефона, по которому можно позвонить и дать всем команду. Хотя сегодня мы именно это и видим. И все рассказы про их ценности, права человека – это лишь слова, которые не соответствуют действительности. Это видно на примере тех соглашений, о которых мы говорили и которые не соблюдаются. Это обычная ложь Запада. По их мнению, мы должны быть счастливы, что рано или поздно станем с ними одним целым. Но ради этого мы должны изменить себя, предать себя, свои традиции, вековые устои, отдать свой суверенитет за это.

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