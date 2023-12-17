Милорад Додик: Европа договаривается с Украиной, не понимая, какой она будет по завершении войны и будет ли вообще

Милорад Додик, Президент Республики Сербской:

Есть Украина, которую еще недавно даже не рассматривали в европейских процессах, которую даже не рассматривали в планах расширения Евросоюза. И тут она незаслуженно получает статус кандидата. Скоро начнутся переговоры о вступлении. Человек задает себе вопрос: в чем дело, что происходит? Ведь Европа договаривается сегодня с Украиной, не понимая, какой она будет по итогу завершения войны и будет ли вообще. Европа считает, что украинские ресурсы должны ей помочь пережить трудные времена. И сохранить идеологию, которая исторически обречена. То, что стало идеей фикс, которую невозможно сохранить. А надо было сразу же с Россией договориться. Путин просил об этом, я сам был на конференции в Мюнхене, где Путин просил понять обеспокоенность России. Где он сказал: «Не подходите к нам с НАТО, а если так поступите… Это красная линия».

Они не хотели этого слышать. Они продолжали дальше вооружать Украину. Вас же предупредили, человек вас 20 лет назад предупреждал, что так будет. Чего же тогда хотите? И что это за союз Европы с Украиной, когда вы не знаете, какой она будет? Как кто-то может серьезно об этом говорить? А БРИКС же показывает сегодня свою силу. Это союз суверенных государств. Если хотите быть частью Евросоюза, вы должны отказаться от своего суверенитета. БРИКС же этого не требует. Поэтому даже не стоит их сравнивать.

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